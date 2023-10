Krankenkassenverbände fordern mehr Investitionsmittel für Krankenhäuser und neue Strukturen in Rheinland-Pfalz (Pressemitteilung).

Trotz positiver Signale für mehr Investitionen in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern investiert das Land Rheinland-Pfalz immer noch zu wenig in seine Krankenhäuser. Darauf weisen die Krankenkassen und deren Verbände in Rheinland-Pfalz hin. Für 2021 plant das Land insgesamt 128 Millionen Euro und damit

im Vergleich zum Vorjahr 6,48 Prozent Erhöhung der Investitionsmittel für Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz (zusammengesetzt aus der Einzelförderung von 66 Millionen Euro und der Pauschalförderung von rund 62 Millionen Euro).

Mehr Investitionen notwendig

Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK), das für die

Kalkulation der Fallpauschalen in den Krankenhäusern zuständig ist, hat für

2020 einen bundesdurchschnittlichen Wert von rund 331,68 € Euro

Investitionsbedarf je Krankenhausfall berechnet. Nach dieser Rechnung würden in

Rheinland-Pfalz Investitionsmittel in Höhe von rund 300 Millionen Euro pro Jahr

benötigt. Damit bleibt die Förderung des Landes trotz der begrüßenswerten

Erhöhung im Bereich der Pauschalförderung deutlich hinter dem tatsächlichen

Bedarf der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz zurück. Und die Krankenhäuser

werden weiterhin versuchen, über Betriebsmittel Investitionskosten zu

subventionieren. Das ist vor allem im Interesse der Behandlungsqualität

inakzeptabel.

Daran können auch die vorgesehenen Mittel aus dem Krankenhaus-Strukturfonds nur

sehr bedingt etwas ändern. Denn diese werden zur Hälfte von den Krankenkassen

und zur anderen Hälfte durch das Land - aber auch durch die Krankenhausträger -

finanziert. Hier erwarten die Krankenkassenverbände, dass das Land die

Kofinanzierung vollumfänglich übernimmt und sich nur im Ausnahmefall ein

Krankenhaus geringfügig beteiligen muss.

Grundsätzlich gilt: Krankenhäuser brauchen Planungssicherheit. Das heißt: Sie

müssen schnell, unbürokratisch und flexibel notwendige Investitionen angehen

können. Um das zu erreichen, muss aber die Förderpraxis im Land entsprechend

angepasst werden. Die Krankenhäuser sollten zukünftig eine jährliche

Baupauschale erhalten und pro Jahr einen Nachweis über die Verwendung der

Mittel gegenüber dem Land abgeben. Dabei muss natürlich sichergestellt werden,

dass nur die Krankenhäuser eine Förderung erhalten, die für eine qualitativ

hochwertige Versorgung der Patienten auf Dauer bedarfsnotwendig sind.

Anpassung der Klinikstrukturen an Herausforderungen der Zukunft

Neben der benötigten Erhöhung der Investitionsmittel durch das Land müssen auch

die Strukturen in der Krankenhauslandschaft dringend weiterentwickelt und an

die Herausforderungen der Zukunft angepasst werden.

Die rheinland-pfälzischen Krankenkassenverbände appellieren eindringlich an das

Land, einerseits die Investitionen für die Krankenhäuser deutlich zu erhöhen,

andererseits die notwendigen Strukturreformen in der rheinland-pfälzischen

Krankenhauslandschaft in der neuen Agenda konsequent weiter voranzutreiben. Die

Corona-Pandemie hat es verdeutlicht: Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz

leisten einen erheblichen Beitrag bei der medizinischen Versorgung der

Bevölkerung. Diese Bedeutung sollte sich auch in der verantwortungsvollen

Unterstützung durch das Land widerspiegeln.

Quelle: Pressemitteilung, 18.03.2021