Krisenmodus wird für NRW-Krankenhäuser zum Hamsterrad

Krankenhausbarometer: NRW-Krankenhäuser im Hamsterrad (KGNW).

Das heute veröffentlichte DKI-Krankenhaus-Barometer 2022 zeichnet ein sehr ernstes Bild von der Situation der Krankenhäuser. Pandemiefolgen, Finanznot, Fachkräftemangel, Bürokratie – das sind die Stichworte für eine durchweg negative Jahresbilanz für 2022. „Der Krisenmodus ist für die Krankenhäuser

längst zum Hamsterrad geworden“, sagte Ingo Morell, Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW). Dabei sei schon die

aktuelle Momentaufnahme bedrückend: „Gerade in diesen Tagen müssen die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmal mehr alle Energiereserven und

mobilisieren, weil nicht nur eine enorm hohe Zahl von positiv auf Corona

getesteten Patientinnen und Patienten stationär behandelt wird, sondern auch

eine zusätzliche Welle von schweren Atemwegsinfekten zu bewältigen ist.

Zugleich sind viele Beschäftigte selbst erkrankt, das schränkt die Kapazitäten

in den Krankenhäusern weiter ein.“

Die Ergebnisse des DKI-Krankenhaus-Barometers 2022 wertete KGNW-Präsident

Morell als besorgniserregend. „Der Handlungsbedarf ist in allen Bereichen hoch

ist, doch bedrückt uns am meisten die kritische wirtschaftliche Situation der

Krankenhäuser. Wenn nur noch eins von fünf Häusern das laufende Jahr mit einem

Gewinn abschließen kann, zeigt das die enorm eingeschränkte Handlungsfähigkeit.

Für 2023 sind das schwierige Startbedingungen. Zwar können die Kliniken

zumindest ab 2023 auf einen teilweisen Ausgleich der direkten und indirekten

Energiekosten hoffen, aber die inflationsbedingten Kostensprünge bleiben

weiterhin ungedeckt. Die Krankenhäuser werden diese Belastung nicht lange

durchhalten können, ihrer Finanzkraft ist dahingeschmolzen“, mahnte Morell.

Denn auch die hohen Aufwendungen in den immer stärker ausfallenden

Corona-Wellen habe die Bundesregierung im zurückliegenden Jahr gestrichen. Der

KGNW-Präsident ergänzte: „Im kommenden Jahr werden wir zusätzlich mit sehr

hohen Tarifabschlüssen konfrontiert sein. Damit Krankenhäuser weiter Tariflöhne

zahlen können, muss die Bundesregierung sie in die Lage versetzen. Eine

verordnete Kostensteigerung von nur 4,32 Prozent lässt dies nicht zu.“

Angesichts der bedrückenden Ergebnisse des Krankenhaus-Barometers 2022 warnte

Morell vor einer unkontrollierbaren Abwärtsspirale. Morell betonte: „Die

Bundesregierung hat nur noch ein schmales Zeitfenster, wenn sie diese

Entwicklung verhindern will. Sie muss finanzielle Sicherheit, nicht mehr

Verunsicherung schaffen. Es passt nicht zusammen, dass der

Bundesgesundheitsminister die Krankenhäuser öffentlich schlecht redet, während

sich die Kliniken überall gegen die enorme Infektionswelle stemmen. Das blendet

den außergewöhnlichen Kraftakt aus, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in

den Krankenhäusern derzeit bis ans Limit leisten. Und es verkennt, dass

Daseinsvorsorge verlässlich und erreichbar sein muss. Die neue

Krankenhausplanung in NRW schaffe hingegen den richtigen Ansatz, die Versorgung

in den Regionen sicherzustellen.

