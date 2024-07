Kurzfristige finanzielle Hilfen für die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz aufgrund der Sonderbelastungen durch das Coronavirus (Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz).

Mit dem Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 22. November 2021 haben Krankenhäuser, die mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Patientinnen und Patienten versorgen die Möglichkeit erhalten, einen Versorgungsaufschlag

zu beantragen. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat kurzfristig ein Verfahren zur Antragstellung implementiert, durch welches bereits am 16. Dezember 2021

die erste Auszahlung an die berechtigten Krankenhäuser rückwirkend für die

Kalenderwochen 44 – 46 erfolgen konnte. Für diesen Zeitraum wurden insgesamt

rund 2,8 Mio. Euro an 51 Krankenhäuser ausgezahlt. Die nächste Auszahlung wird

am 04. Januar 2022 erfolgen und dann gleich 4 Wochen umfassen. „Ich bin froh,

dass eine zeitnahe erste Auszahlung für einen Zeitraum von drei Wochen

vorgenommen werden kann. Insbesondere die vom Bundesgesetzgeber vorgegebenen

kurzen Fristen – die Krankenhäuser müssen unter anderem bereits die in der

vorhergehenden Kalenderwoche entlassenen Patientinnen und Patienten melden –

sind durchaus sportlich und stellen alle Beteiligten vor große

Herausforderungen“, so Gesundheitsstaatssekretär Dr. Denis Alt. Es seien

zwingend Nachbesserungen auf Bundesebene erforderlich. Auch war die

Vereinbarung der Spitzenverbände, die das Nähere zum Verfahren regelt, erst

kurz vor dem ersten Meldetermin vom GKV-Spitzenverband unterschrieben worden,

was die Umsetzung zusätzlich erschwert habe.

Derzeit werden in den Krankenhäusern wieder vermehrt elektive, nicht zwingend

medizinisch notwendige Eingriffe verschoben, um Kapazitäten für die Behandlung

von an COVID-19 erkrankten Personen freizuhalten. „Für die damit verbundenen

Erlösausfälle benötigen die Krankenhäuser jedoch einen finanziellen Ausgleich,“

erklärt Dr. Alt weiter. Daher begrüße er das mit dem Gesetz zur Stärkung der

Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im

Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie vom 10. Dezember 2021 wieder eingeführte

– modifizierte – Ausgleichszahlungsverfahren. Dieses ist derzeit befristet bis

zum 31. Dezember 2021, man habe sich aber auf Bundesebene für eine angemessene

Verlängerung eingesetzt. „Das ist ein wichtiger Schritt, um die flächendeckende

stationäre Versorgung in Rheinland-Pfalz weiterhin zu sichern“, so der

Staatssekretär. Aktuell sei eine Verlängerung zumindest bis zum 19. März 2022

seitens des BMG vorgesehen. Dies sei aber aus Sicht der Landesregierung noch

nicht ausreichend. Rheinland-Pfalz setzet sich daher auf der Bundesebene

aufgrund der Pandemieentwicklungen für eine weitere angemessene Verlängerung

des Ausgleichszahlungsverfahrens zur wirtschaftlichen Sicherung der Kliniken

ein.

Auch bei der Umsetzung des „Ausgleichszahlungsverfahrens 3.0“ werde man alles

daran setzen, dass auch hier wieder möglichst kurzfristig erste Auszahlungen an

die berechtigten Krankenhäuser erfolgen können. „Die Krankenhäuser und ihre

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kämpfen seit nunmehr fast 2 Jahren im Rahmen

der Pandemie nahezu täglich um Menschenleben, sind auch über die Feiertage im

Einsatz und mehr als sonst gefordert,“ fügt der Gesundheitsstaatssekretär

hinzu. Gerade jetzt gegen Ende des Jahres gebühre dem unermüdlichen Einsatz der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Krankenhäusern umso mehr auch wieder

unser aller Dank.

Quelle: Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, 27.12.2021