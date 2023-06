Kurzfristiger Zuschuss von mindestens zehn Milliarden Euro notwendig

ver.di fordert schnellen Insolvenzschutz für Krankenhäuser (ver.di).

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) warnt vor Krankenhausschließungen aus finanziellen Gründen. „Während Bund und Länder noch um den richtigen Weg einer Krankenhausreform ringen, stehen viele Kliniken wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Es braucht jetzt einen schnellen Schutz vor Insolvenzen“, forderte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler

anlässlich des heutigen Protesttages der Deutschen Krankenhausgesellschaft. „Es wäre unverantwortlich, Kliniken zu schließen, die für eine flächendeckende,

wohnortnahe und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung gebraucht werden.“ Die

Bundesregierung müsse ihnen mit einem kurzfristigen Zuschuss von mindestens

zehn Milliarden Euro unter die Arme greifen, um die flächendeckende Versorgung

zu sichern. „Die Entscheidung über die Zukunft des Gesundheitswesens darf nicht

dem Bundesfinanzminister überlassen werden. Krankenhäuser sind ein elementar

wichtiger Teil der Daseinsvorsorge, diese darf nicht zur Debatte stehen, weil

Herr Linder andere fiskalische Prioritäten setzen will“, so Bühler.

Bund und Länder stünden in der Verantwortung. „Die Bundesländer müssen endlich

ihrer Pflicht nachkommen, notwendige Investitionen vollständig zu finanzieren.

Versichertenbeiträge, die für die Krankenversorgung und das Personal gedacht

sind, dürfen nicht länger für Investitionen in Gebäude und Geräte

zweckentfremdet werden“, forderte Bühler. An Bundesgesundheitsminister Karl

Lauterbach (SPD) appellierte sie, Ernst zu machen mit der angekündigten Abkehr

vom ökonomisierten Fallpauschalensystem. „Die Fallpauschalen, DRGs, gehören

komplett ersetzt durch eine bedarfsgerechte Finanzierung.“

ver.di stehe an der Seite der Kliniken, von denen viele ums wirtschaftliche

Überleben kämpfen. „Die Finanzierung muss gesichert werden“, forderte die

Gewerkschafterin. „Zugleich ist klar, dass Steuergeld und Versichertenbeiträge

nicht dazu dienen, die Taschen kommerzieller Betreiber zu füllen. Zentral muss

sein, die bestmögliche Versorgung und gute Arbeitsbedingungen in den

Krankenhäusern zu ermöglichen. Dazu gehört die rasche Einführung

bedarfsgerechter Personalvorgaben, angefangen mit der von ver.di, der Deutschen

Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Pflegerat entwickelten PPR 2.0 für

die Pflege im Krankenhaus.“

Quelle: ver.di, 20.06.2023