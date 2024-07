KV Hessen mit Kritik an Positionspatier zur Reform der Notfallversorgung

Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen kritisiert gemeinsames Positionspapier des Marburger Bundes und der DGINA zur Strukturreform der medizinischen Notfallversorgung (Pressemitteilung).

Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) übt Kritik an dem gemeinsamen Positionspapier des Marburger Bundes (MB) und der Deutschen Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) zur Strukturreform der

medizinischen Notfallversorgung in Deutschland. „Die dargelegten Vorstellungen – insbesondere hinsichtlich einer überall und immer zur Verfügung stehenden

Notfallversorgung – sind vor dem Hintergrund wachsender personeller Engpässe

sowohl beim ärztlichen wie auch beim nichtärztlichen Personal schlichtweg

realitätsfern“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzender der KVH, Dr.

Eckhard Starke, am 10. Juni 2022 in Frankfurt.

„Wer zwischen den Zeilen liest, bemerkt schnell, worum es dem Marburger Bund

tatsächlich geht: den – an vielen Stellen zumindest einmal fragwürdigen –

Erhalt der aktuellen Krankenhauslandschaft. Wie sonst ist die Forderung, dass

Notdienstpraxen nach Möglichkeit am Krankenhaus verortet und niederschwellig,

also quasi fußläufig, erreichbar sein sollen, zu verstehen?

Kurzum: Dieses Wunschdenken verwundert umso mehr vor dem Hintergrund der teils

sehr knappen personellen Ressourcen. Denn wie die ambulante Versorgung kämpfen

auch die Krankenhäuser seit geraumer Zeit gegen einen herausfordernden

Personalmangel, sowohl bei den Ärztinnen und Ärzten wie auch bei den

nichtärztlichen Mitarbeitenden. Genau deshalb ist auch die Vorstellung einer

Ausweitung der Dienstzeiten des ambulanten Notdienstes, wie im Positionspapier

beschrieben, gelinde gesagt unsinnig, weil nicht zu machen“, erläuterte Dr.

Starke.

Er betonte, dass es bei der Diskussion zur Notfallversorgung darum gehe, eine

sinnvolle und realistische Lösung zu finden. Ein Wunschkonzert zum Erhalt der

Krankenhäuser sei demnach vollkommen deplatziert.

Darüber hinaus unterstrich Dr. Starke noch einmal, dass der Großteil der

Akutpatientinnen und -patienten in den Praxen der niedergelassenen Ärztinnen

und Ärzte gut und flächendeckend versorgt würde. Abschließend appellierte er

dafür, dass die Beteiligten einschließlich des hoch entwickelten

Rettungsdienstes – im Sinne derjenigen, die akut versorgt werden müssen –

kompromissbereit aufeinander zugehen und nicht so sehr darauf bedacht sein

sollten, den größten Nutzen für sich herauszuholen. „Denn eine Notfallreform

geht nur gemeinsam“, so der KVH-Vorstand.

Quelle: Pressemitteilung, 10.06.2022