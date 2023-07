Lage in den Kinderkliniken: NRW unterstützt die Geburtshilfe und die Kinder- und Jugendmedizin mit 100 Millionen Euro (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen).

Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium wird die Kinder- und Jugendkliniken sowie die Geburtshilfe in diesem Jahr zusätzlich mit 100 Millionen Euro an Fördermitteln unterstützen. Das entsprechende Investitionsprogramm für Krankenhaus-Einzelförderung wird derzeit aufgestellt. Gesundheitsminister

Karl-Josef Laumann wird die entsprechenden Förderbescheide zeitnah persönlich übergeben.

Ziel ist es, den kinder- und jugendmedizinischen Bereich und die Geburtshilfe

auch für die Zukunft gut aufzustellen. Das Einzelförderprogramm 2021 ist ein

wichtiger Baustein der Krankenhausförderung in Nordrhein-Westfalen. Im Jahr

2021 stehen für die Krankenhausförderung insgesamt rund 767 Millionen Euro zur

Verfügung. Insgesamt stellt Nordrhein-Westfalen den Krankenhäusern in dieser

Landtags-Legislaturperiode über zwei Milliarden Euro mehr zur Verfügung als in

der vorangehenden Legislaturperiode.

Zur aktuellen Lage der Kinderkliniken erklärt Minister Laumann: „Wir kümmern

uns um die nordrhein-westfälischen Kliniken – auch in der Kinder- und

Jugendmedizin. Das Ministerium befindet sich im kontinuierlichen Austausch mit

den Kliniken, dem Errichtungsausschuss der Pflegekammer, den Ärztekammern, der

Krankenhausgesellschaft und Chefärzten aus dem Bereich der Kinder- und

Jugendmedizin.“

Aktuell sind die Kinderkliniken in vielen Teilen in Nordrhein-Westfalen wie

auch bundesweit stark belastet. Ursache dafür sind vor allem Infekte, wie sie

auch sonst im Herbst und Winter bei Kindern verstärkt auftreten – in diesem

Jahr jedoch früher und besonders häufig. Die Kinderkliniken bewältigen diese

Situation durch eine enge Zusammenarbeit untereinander und mit den

niedergelassenen Kinderärztinnen und Kinderärzten. Das Ministerium beobachtet

die Situation aufmerksam. Das Kleeblattsystem der Bezirksregierungen

(Single-Points-Of-Contact) unterstützt die Krankenhäuser, falls infolge von

Bettensperrungen wegen Personalmangels Verlegungen notwendig werden.

Minister Laumann erklärt: „Die aktuelle Lage zeigt erneut die grundsätzlichen

Herausforderungen in der Personalausstattung der Pflege. Bei kurzfristigen

Engpässen haben die Kliniken die Möglichkeit, von einer Ausnahmeregelung bei

den Pflegepersonaluntergrenzen Gebrauch machen zu können. Grundsätzlich müssen

wir uns aber für die Zukunft rüsten. Das heißt: Die Ausbildungskapazitäten

müssen weiter gestärkt werden. Zudem haben wir als Gesundheitsminister den Bund

aufgefordert, die Finanzierung der Krankenhäuser auf eine tragfähige Grundlage

zu stellen und das DRG-System grundlegend zu überarbeiten. Hinter dieser

Forderung stehe ich und dafür setze ich mich konsequent ein.“

Mit Blick auf die Ausbildungskapazitäten ist die Landesregierung als

Kostenträger an der Finanzierung der generalistischen Ausbildung zum

Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau beteiligt. Im Haushalt 2021 stehen dafür

mehr als 144 Millionen Euro zur Verfügung. Zur Modernisierung bestehender

Ausbildungsplätze und zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten in den Pflege-

und Gesundheitsfachberufen hat das Land insgesamt zudem 350 Millionen Euro zur

Verfügung gestellt. So konnten auch mit der neuen, nun generalistischen

Pflegeausbildung zusätzliche Ausbildungskapazitäten geschaffen werden. Im

Vergleich zum Jahr 2019 haben in 2020 auch in der neuen Pflegeausbildung rund

10 Prozent mehr Menschen eine Ausbildung begonnen (rund 15.900; dies sind rd.

1.500 mehr als im Vorjahr)

Quelle: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 10.11.2021