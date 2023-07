Landesgesundheitskonferenz 2021: Personalsituation im Gesundheitswesen stärken (MAGS NRW).

Die Landesgesundheitskonferenz (LGK) hat sich in diesem Jahr dem Thema Personalgewinnung in der gesundheitlichen Versorgung gewidmet. Mit einem heute gefassten Beschluss verpflichten sich die Mitglieder der LGK, die Personalsituation in den gesundheitlichen Versorgungsstrukturen in Nordrhein-Westfalen

unter anderem durch innovative Lösungswege zu stärken.

Das Zusammenwirken aller hieran Beteiligten ist von entscheidender Bedeutung

für eine gute, qualitätsgesicherte Patientenversorgung. Der LGK gehören Akteure

wichtiger Institutionen des nordrhein-westfälischen Gesundheitswesen an,

darunter beispielsweise Vertreter der Sozialversicherungsträger, der

Ärzteschaft, der Pflege, der Kommunalen Spitzenverbände oder der Selbsthilfe.

Die Mitglieder sprachen zudem allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im

Gesundheitswesen in Nordrhein-Westfalen ihre große Anerkennung und ihren Dank

aus. Die Beschäftigten haben in den letzten Monaten in der medizinischen

Versorgung von SARS-CoV-2-Patienten und der Eindämmung der Pandemie mit sehr

hohem Engagement eine hervorragende Arbeit geleistet.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann lobt den diesjährigen Beschluss: „Die

aktuelle Pandemie hat uns gezeigt, wie gut unser Gesundheitssystem ist –

zugleich aber auch, wo wir noch besser werden müssen. Ich freue mich, dass wir

in der LGK eine Reihe wichtiger Handlungsempfehlungen beschlossen haben.

Begrenzte Personalkapazitäten fordern einen effizienten, gleichwohl

bedarfsgerechten Personaleinsatz. Die Erwartungen an Arbeitszeit und

Arbeitsorganisation haben sich verändert. Wir müssen die Attraktivität der

verschiedenen Berufe daher weiter stärken. Wir müssen neue Techniken

integrieren, Prozesse optimieren und innovative Berufsbilder entwickeln. Das

ist der rote Faden für alle Beteiligten. Die heutige Entschließung bildet eine

geeignete Richtschnur für notwendige Weiterentwicklungen in

Nordrhein-Westfalen.“

Mit dem Beschluss hat die LGK weitere wichtige Handlungsempfehlungen

verabschiedet: Beispielsweise sollen die Träger von Kliniken,

Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten einen starken Fokus darauf

legen, die erforderliche Neustrukturierung der Pflegeberufe umzusetzen. Beim

Medizinstudium soll zudem die Lehre insbesondere auf den Gebieten der

„Hausärztlichen Versorgung bzw. Allgemeinmedizin “ und des „Öffentlichen

Gesundheitswesens“ gestärkt werden. Zusätzlich fordert der Beschluss, dass

digitale Kompetenzen weiter ausgebaut werden. Und: Darüber hinaus sollen mit

einem Wettbewerb im Jahr 2022 beispielhafte Projekte, die in Verbindung mit der

diesjährigen Entschließung stehen, mit dem Gesundheitspreis ausgezeichnet

werden.

Die Umsetzung der verschiedenen Handlungsempfehlungen wird in den Folgejahren

überprüft. Den gesamten Beschluss finden Sie unter

www.mags.nrw/landesgesundheitskonferenz.

Hintergrund

In der LGK sind alle maßgeblichen Akteure der gesundheitlichen Versorgung in

Nordrhein-Westfalen als Mitglieder vertreten. Aufgabe und Ziel der LGK sind

neben der Beratung gesundheitspolitischer Fragen von übergreifender Bedeutung

auch die Verabschiedung von Entschließungen und eine damit einhergehende

Selbstverpflichtung zur Umsetzung. Die LGK tagt einmal jährlich.

Quelle: MAGS NRW, 11.11.2021