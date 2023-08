Landeskrankenhaus-Ausschuss beschließt neues Geriatriekonzept für Hessen (Landesportal Hessen).

Der Landeskrankenhaus-Ausschuss hat ein neues Geriatriekonzept für Hessen beschlossen. Angesichts des demografischen Wandels räumen wir in Hessen der geriatrischen Versorgung einen sehr hohen Stellenwert ein. Ältere Patient*innen müssen gut versorgt werden – dazu leistet das jetzt beschlossene moderne

und zeitgemäße Konzept einen wichtigen Beitrag“, sagt Hessens Gesundheitsminister Kai Klose.

Das neue Konzept wurde in einer Arbeitsgruppe des Landeskrankenhaus-Ausschusses

erarbeitet. Die Krankenkassen, die Verbände der Krankenkassen, die Hessische

Krankenhausgesellschaft, die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, die

Landesärztekammer Hessen und die Experten des Landesverbandes Geriatrie

Hessen/Thüringen haben daran mitgewirkt. „Es freut mich besonders, dass es

trotz der enormen Belastung aller Beteiligten gelungen ist, das neue

Geriatriekonzept innerhalb von nur 15 Monaten zu erstellen. Dafür danke ich

allen Beteiligten“, so Minister Klose.

Hessen nimmt in der geriatrischen Versorgung schon lange eine Vorreiterrolle

ein: Neben dem ersten Fachkrankenhaus für Altersmedizin in Hofgeismar und dem

ersten tagesklinischen Angebot in der Geriatrie in Frankfurt Höchst war das

1992 beschlossene erste Geriatriekonzept einer der Meilensteine. Diese

Tradition greift das weiterentwickelte Konzept nun auf. „Uns ist es damit

gemeinschaftlich gelungen, auf wissenschaftlicher Basis einheitliche Standards

für die Versorgung von älteren Patient*innen zu definieren und die Therapie und

Behandlung zukunftsfähig zu machen. Ziel ist es auch, den besonderen Ansatz der

fallabschließenden Behandlung im Krankenhaus messbar und mit anderen

Bundesländern vergleichbar zu machen“, erklären Rainer Sand, Referatsleiter

Stationäre Versorgung der Landesvertretung des Verbands der Ersatzkassen (vdek)

Hessen und Dr. med. Roland Strasheim, Leiter der Krankenhausabteilung der AOK

Hessen, stellvertretend für die Gesetzlichen Krankenkassen in Hessen: „Dadurch

soll die gute geriatrische Versorgung in Hessen langfristig gesichert werden.

Es ist wichtig, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wir sind uns

sicher, dass dies gelingen wird und wir werden die Umsetzung des

Geriatriekonzepts konstruktiv begleiten sowie regelmäßig evaluieren.“

Dass das überarbeitete Geriatriekonzept einen weiteren Meilenstein darstellt,

ist sich auch Prof. Dr. Steffen Gramminger, Geschäftsführender Direktor der

Hessischen Krankenhausgesellschaft (HKG), sicher: „Die Krankenhäuser nehmen in

der Versorgung von geriatrischen Patient*innen eine wesentliche Rolle ein. Mit

der fallabschließenden Behandlung in unseren geriatrischen Fachabteilungen

stehen diesen Patientinnen und Patienten wortortnahe hochqualifizierte

Versorgungsangebote zur Verfügung. Dabei stellen wir uns einer transparenten

und messbaren Qualität. Zusammen mit den Geriatrische Tageskliniken, den

Rehabilitationseinrichtungen und den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen

wird ein wichtiger Beitrag zu einer gelebten sektorenübergreifenden Versorgung

geleistet. Gesundheitsversorgung muss gemeinsam und vom Patienten her gedacht

werden Dies ist uns mit dem neuen Konzept gelungen“, so Gramminger weiter.

Der Vorsitzende des Landesverbandes Geriatrie, Dr. med. Mathias Pfisterer, hebt

das Bekenntnis zur fallabschließenden Behandlung hervor: „Im Regelfall sind die

Fachabteilungen für Geriatrie in Hessen in der Lage, dem Bedürfnis unserer

geriatrischen Patient*innen nach Behandlungskontinuität gerecht zu werden. Denn

damit ist gewährleistet, dass die für hochbetagte multimorbide Menschen

besonders belastenden Verlegungen zwischen verschiedenen Kliniken auf ein

Mindestmaß reduziert werden können“, sagt Pfisterer.

Dr. Eckhard Starke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der

Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH), weist darauf hin, dass die

sektorenübergreifende Versorgung geriatrischer Patientinnen und Patienten von

zentraler Bedeutung ist. „Mit dem geriatrischen Versorgungsverbund wird allen

an der geriatrischen Versorgung mitwirkenden Krankenhäusern aufgegeben, in

ihrer Region einen engen Verbund mit den Hausärzten, Pflegediensten,

Einrichtungen des Betreuten Wohnens und vielen weiteren Beteiligten zu

schaffen. Ziel der sektorenübergreifenden, geriatrischen Versorgung muss sein,

ältere Menschen in enger Kooperation mit den Vertragsärzten so lange wie

möglich in der häuslichen Umgebung zu belassen.“

Minister Klose betont, dass das neue hessische Geriatriekonzept eine Vielzahl

wegweisender Elemente enthält: „Wir legen die Leitsätze der geriatrischen

Versorgung fest, bringen die Datengrundlage auf den neuesten Stand und

definieren, was Krankenhäuser leisten können müssen, die einen

Versorgungsauftrag in der Geriatrie erhalten wollen. Damit bringen wir die

Altersmedizin in Hessen einen wichtigen Schritt voran.“

Quelle: Landesportal Hessen, 20.12.2021