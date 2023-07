Landeskrankenhausplan Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025

Rheinland-Pfalz stellt neuen Krankenhausplan 2019 bis 2025 vor (Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz).

Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz 2019-2025 (Download, PDF, 4 MB).

Faktenpapier Krankenhausplanung (Download, PDF, 1,6 MB).

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat heute den neuen Landeskrankenhausplan für Rheinland-Pfalz vorgestellt. Er gilt ab 2019 mit einem Planungshorizont bis 2025 und enthält neue Rahmenvorgaben für die rund 77 Plankrankenhäuser, verteilt auf 97

Standorte. „Eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung der Menschen in Rheinland-Pfalz steht im Mittelpunkt der Landeskrankenhausplanung. Ich bin mit Blick auf den Maßnahmenkatalog im neuen Krankenhausplan optimistisch, dass wir die richtigen Antworten

auf die gegenwärtigen Herausforderungen vorgezeichnet haben. Wir dürfen – auch mit ein bisschen Stolz – auf einen intensiven, arbeitsreichen Planungsprozess zurückblicken, der sich insgesamt über etwas mehr als ein Jahr erstreckt hat. Der neue Krankenhausplan

bietet eine verlässliche Grundlage für die Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung in Rheinland-Pfalz“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Ziel des Krankenhausplans ist es, die flächendeckende Versorgung sowohl in der

Stadt als auch in ländlichen Gebieten weiterhin sicherzustellen, die Qualität

der Versorgung konsequent zu fördern und die Notfallversorgung im Krankenhaus

zu gewährleisten. Ziel ist es, auch Altersmedizin und Geburtenhilfe vor dem

Hintergrund des demografischen Wandels weiterzuentwickeln.

„Das Gesundheitswesen ist grundsätzlich geprägt von dynamischen Entwicklungen.

Deshalb wird es auch in der stationären Versorgung immer wieder zu

Anpassungsprozessen kommen. Die Landesregierung unterstützt die Krankenhäuser

dabei“, so Bätzing-Lichtenthäler.

Neuausrichtung für eine gute Gesundheitsversorgung

Im Landeskrankenhausplan sind folgende grundsätzliche neue Ansätze

vorgesehen:

• Von der Detail- zur Rahmenplanung: Rheinland-Pfalz geht über zu einer

Rahmenplanung, um den Krankenhäusern mehr Spielraum bei der Entwicklung des

Versorgungsangebotes vor Ort zu geben. Außerhalb der Fachgebiete für psychische

Erkrankungen werden feste Planbettenzahlen nur noch für bestimmte (spezielle)

Leistungsbereiche festgelegt.

• Monitoring: Die Leistungsangebote und ihre möglichen Veränderungen werden

mehr als bisher beobachtet und überprüft.

• Qualitätsbezogene Steuerung: Das Land definiert Qualitätsvorgaben für die

Krankenhäuser, und es setzt Anreize in der Herzmedizin, Onkologie und

Schlaganfallversorgung. Es fördert unter anderem die Herausbildung von Zentren

und von Netzwerken. Außerdem gibt es Prozessverbesserungen vor, etwa für das

Risiko- und Entlassmanagement.

• Notfallversorgung sichern: Das Land sichert die flächendeckende stationäre

Notfallversorgung und baut die Intensivmedizin aus.

• Regionale Gesundheitsakteure vernetzen: Die Landesregierung will die

Abstimmungsprozesse in den Regionen – und damit auch die Rolle der für die

Versorgung Verantwortlichen – stärken und fördert deshalb modellhaft Konzepte

wie regionale Gesundheitskonferenzen.

Nur moderater Bettenabbau

Ein moderater Bettenabbau von insgesamt 223 Betten ist überwiegend dort

vorgesehen, wo sich die stationären Bedarfe durch die Möglichkeiten neuer

Operationstechniken reduziert haben, wie in der Chirurgie, der Gynäkologie, der

Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und der Urologie.

Bettenaufbau gibt es insbesondere in der Altersmedizin. Das Land errichtet

weitere geriatrische Abteilungen. In der Psychiatrie geht Rheinland-Pfalz neue

Wege: mit Tageskliniken für Gerontopsychiatrie oder der lebensweltbezogenen

Alternativbehandlung im häuslich-sozialen Umfeld, der sogenannten

stationsäquivalenten Behandlung.

Gut erreichbare Krankenhäuser

Neben Qualität und Wirtschaftlichkeit ist die Erreichbarkeit ein zentrales

Kriterium für die Krankenhausplanung. 97 Prozent der Menschen in

Rheinland-Pfalz erreichen das nächste Krankenhaus der Grundversorgung in

weniger als einer halben Stunde mit dem Auto. Krankenhäuser der Schwerpunkt-

oder Maximalversorgung, die hochspezialisiert sind, beispielsweise in der

Neurologie oder der Onkologie, sind mit wenigen Ausnahmen in 40 bis 60 Minuten

erreichbar. Der neue Landeskrankenhausplan stellt sicher, dass das auch in

Zukunft so bleibt.

Die Zukunft gehört dem vernetzten Miteinander

„Die Zukunft gehört dem vernetzten Miteinander. Davon profitieren Patientinnen

und Patienten, die auf eine schnelle und bestmögliche Versorgung vertrauen

können. Und davon profitieren die Krankenhausstandorte, die auf diese Weise

ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhalten können“, sagte

Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler.

Eine Maßnahme ist der weitere Ausbau von Gesundheitszentren als Anlaufstelle

für die medizinische Versorgung von Menschen in einer Region. Solche Zentren

können eine Lösung für kleine ländliche Krankenhäuser sein, die einen wichtigen

Beitrag zur Grundversorgung leisten, aber als Krankenhaus nicht mehr

wirtschaftlich betrieben werden können.

Eine weitere Möglichkeit, ländliche Standorte bedarfsgerecht zu erhalten, ist

der Ausbau kleinerer Häuser zu Fachkrankenhäusern. „Dort, wo ganze Standorte in

Frage geraten, weil eine Anpassung in gegebener Struktur nicht realisierbar

ist, brauchen wir kluge Konzepte für eine flächendeckende Versorgung. Wir

müssen alle Akteure vor Ort einbinden, zum Beispiel in regionalen

Gesundheitskonferenzen. Wir sehen hierin eine Chance, die vorhandenen

vertragsärztlichen und stationär-klinischen Ressourcen und Kompetenzen zu

bündeln. Das sichert die medizinische Versorgung“, so Gesundheitsministerin

Bätzing-Lichtenthäler.



Weiterführende Informationen und Downloads:

Auf einen Blick: Die Hauptziele des Landeskrankenhausplans

• Aufrechterhaltung der flächendeckenden Versorgung

• Ländliche Standorte bedarfsgerecht erhalten

• Erreichbarkeit garantieren

• Flächendeckende Notfallversorgung erhalten

• Angebote zur Behandlung psychisch erkrankter Menschen moderat ausbauen

• Qualität weiterentwickeln

• Die medizinische Versorgung der aktuellen und demografischen Entwicklung

flexibel anpassen

Mehr zum Landeskrankenhausplan finden Sie unter www.msagd.rlp.de.

Quelle: Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz, 18.12.2018