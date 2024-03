Landesregierung NRW unterstützt Augusta-Kranken-Anstalt in Bochum mit rund 12,9 Millionen Euro

Mit der NRW-Landesförderung wird die Verlagerung der Abteilung Geriatrie an den Hauptstandort der Augusta-Kranken-Anstalt ermöglicht (Presseinformation).

Förderung ermöglicht Verlegung der Abteilung Geriatrie und stärkt dadurch die regionale Versorgung von Menschen im höheren Alter in Bochum. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat im Rahmen des Investitionsprogramms Krankenhaus-Einzelförderung am Montag, den 25. April 2022 in den Räumlichkeiten

der Bezirksregierung Arnsberg einen Förderbescheid über rund 12,9 Millionen Euro an die Augusta-Kranken-Anstalt in Bochum übergeben.

Mit den Fördermitteln kann die Klinik die Abteilung Geriatrie von der

Betriebsstelle Bochum-Linden an die Betriebsstelle Bochum-Mitte verlegen. Durch

die Zusammenlegung von Versorgungs- und Untersuchungsstandort entfallen

zukünftig für die Patientinnen und Patienten belastende Fahrtwege.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärt: „Ich freue mich sehr, dass wir

mit der Förderung eine Verlagerung der Abteilung Geriatrie an den Hauptstandort

der Augusta-Kranken-Anstalt ermöglichen. Durch die Bündelung diverser

Kompetenzen in Bochum-Mitte, verbunden mit der besseren Verfügbarkeit

technischer Ressourcen und zentraler Dienstleistungen, tragen wir dazu bei,

dass die Klinik die Versorgung der älteren Patientinnen und Patienten weiter

verbessern kann. Betagte und hochbetagte Menschen sollen in Bochum die

bestmögliche Versorgung erhalten. Die Landesregierung unterstützt mit der

Förderung dabei gerne.“

„Wir sind dankbar für die Unterstützung des Landes bei unserem Vorhaben, ältere

Menschen aus der gesamten Region bestmöglich zu versorgen“, erklärt Thomas

Drathen, Vorstand der Evangelischen Stiftung Augusta und Geschäftsführer der

Augusta-Kranken-Anstalt. „Die Geriatrie künftig an unserem Hauptstandort im

Bochumer Zentrum zu unterhalten, rundet das Portfolio unseres Hauses sinnvoll

ab und entspringt unserem Anspruch, Patientinnen und Patienten ganzheitlich und

unter Hinzuziehung aller nötigen Fachabteilungen optimal zu behandeln.“



Hintergrund

Mit dem Investitionsprogramm Krankenhaus-Einzelförderung der Landesregierung

wird die Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen weiter verbessert. Ziel

ist es, auch zukünftig eine qualitativ hochwertige und patientengerechte

Versorgung für die Menschen sicherzustellen. Für das Jahr 2022 wurde der

Förderschwerpunkt „Stärkung der patientenorientierten Versorgung im höheren

Lebensalter (Altersmedizin)“ festgelegt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von rund 100

Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt werden damit 20 Maßnahmen in

20 Krankenhäusern gefördert.

Quelle: Presseinformation, 25.04.2022