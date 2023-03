Landrat des Landkreises Böblingen bringt sich in Diskussion zur Krankenhausreform ein

Landkreis Bö:blingen: Landrat schreibt an den Bundesgesundheitsminister wegen der Krankenhausreform (Aktuelle Reformplänen würden die medizinische Versorgung der Region Böblingen nicht mehr gewährlweisten).

Landrat Roland Bernhard bringt sich mit einem offenen Brief an Prof. Dr. Karl Lauterbach in die Debatte rund um die Krankenhausreform ein Roland Bernhard: „Die Reform ist notwendig, doch sie darf nicht zur Revolution werden“ Sehr geehrter Herr Bundesminister, die Krankenhausreform, wie sie momentan

zur Debatte steht, wird drastische Auswirkungen haben. Berechnungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) zeigen: Von den

in Baden-Württemberg untersuchten 186 Krankenhäusern wären lediglich 33 in den

angedachten Versorgungsstufen 2 und 3; für bis zu 136 Häuser (fast 3 von 4)

wäre die Zukunft ungewiss.

Das sind gewaltige Ankündigungen, die mir als Landrat und

Aufsichtsratsvorsitzendem der Kreiskliniken Böblingen gGmbH in der Trägerschaft

des Landkreises Böblingen größte Sorgen bereitet. Die Kreiskliniken Böblingen

gGmbH ist Teil des Klinikverbunds Südwest (KVSW), dessen Träger die beiden

Nachbarkreise Böblingen und Calw sind. Bei dessen Fusion 2006 war es das Ziel,

eine wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten; heute ist der KVSW mit sechs

Standorten (vier davon im Landkreis Böblingen) und rd. 6.000 Mitarbeitenden

eine der größten und leistungsfähigsten kommunalen Gesundheitseinrichtungen in

Süddeutschland. Wie wichtig auch kleinere Häuser sind, das haben insbesondere

die vergangenen Pandemiejahre gezeigt; in den vier Kliniken im Landkreis

Böblingen wurden über 6.000 stationäre Corona-Patienten versorgt, rund ein

Drittel in den kleineren Standorten Herrenberg und Leonberg. Durch diese

Entzerrung konnten die großen Versorger z.B. in den onkologischen Zentren

zeitkritische Tumorpatienten behandeln.

Würden die aktuellen Pläne nun 1:1 umgesetzt, wären gerade diese kleineren

Häuser, und damit millionenschwere Investitionen in Klinikstrukturen und die

wohnortnahe Versorgung der Bürgerschaft gefährdet. Erst vor wenigen Tagen haben

wir einen Stopp geplanter Arbeiten am Standort Leonberg ausgesprochen. Dort

laufen Modernisierungsarbeiten für geplante 87 Millionen; wir haben die

nächsten Vergaben nun gestoppt, weil die Auswirkungen der Reform auf einzelne

Klinikstandorte derzeit nicht absehbar sind. Dies geht jedoch zu Lasten einer

modernen, medizinischen Versorgung.

Eine Reform ist richtig und wichtig; ein „Weiter-So“ kann es schon aus

wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht geben. Das dürfte niemandem so bewusst

sein wie einem kommunalen Klinikträger, der Jahr für Jahr den Abmangel

übernimmt. Insofern ist auch die zeitnahe Klärung der Finanzierung der

Transformationskosten für Klinikträger und Land von größter Bedeutung.

Getätigte Millioneninvestitionen in medizinische Infrastruktur müssen

berücksichtigt werden und wir brauchen zügig Klarheit für anstehende

Investitionen in laufende Bau- und Sanierungsmaßnahmen.

Bei der anstehenden Reform muss sich der Blick zwingend auf die

unterschiedlichen regionalen Versorgungsbedarfe richten; diese lokalen

Gegebenheiten müssen in den anstehenden Bund-Länder-Gesprächen einbezogen

werden. Stand heute müssten sich aufgrund der Levelneuzuordnung und der

angewandten 30-Minuten-Regel bundesweit 52 % aller werdenden Mütter einen neuen

Standort für die Geburt suchen. Die jüngst signalisierte Gesprächsbereitschaft

bzgl. möglicher Öffnungsklauseln für Geburtshilfen haben wir dankbar zur

Kenntnis genommen. Von den bis zu 5.000 Neugeborenen im Land-kreis Böblingen

kommen rund 40 % in den Standorten Herrenberg und Leonberg zur Welt. Aber auch

auf anderen Gebieten muss es aus unserer Sicht angesichts einer überaltern-den

Bevölkerung regional Freiräume geben, beispielsweise in der geriatrischen oder

auch palliativen Versorgung. Hier ist Wohnortnähe oberstes Gebot, für Patienten

und auch Angehörige.

Wir haben schon jetzt die klare Vorgabe, dass sich laufende und künftige

Baumaßnahmen perspektivisch an der Medizinkonzeption unserer Häuser orientieren

müssen, die aktuell auch fortgeschrieben wird. Die Fortschreibung wiederum

orientiert sich an den neuen bundesweiten Rahmenbedingungen. Mit den aktuellen

Reformplänen wäre jedoch die medizinische Versorgung unserer Region nicht mehr

sichergestellt. Insbesondere sorgen die Pläne auch sowohl unter Patienten als

auch innerhalb der Belegschaft der Kliniken für enorme Verunsicherung.

Hochqualifizierte Fachkräfte bangen um die Zukunft ihrer Standorte. Viele

Mitarbeitende könnten sich bis zur Reformumsetzung nicht nur hin zu

potentiellen Zentralkliniken orientieren, sondern dem System komplett den

Rücken kehren. Und auch mit Blick auf mögliche Patientenströme ist die aktuelle

Standortdiskussion nicht dienlich.

Ich appelliere an Sie, sich für ein gerechtes und schlüssiges medizinisches

Zielbild ein-zusetzen, das sowohl einen vernünftigen Reformprozess als auch

eine flächendeckende Versorgungssicherheit gewährleistet, und das die lokalen

Gegebenheiten und Unterschiede unter den Ländern berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen

Quelle: Aktuelle Reformplänen würden die medizinische Versorgung der Region Böblingen nicht mehr gewährlweisten, 28.02.2023