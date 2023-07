Lehren aus der Pandemie: Finanzierung muss sich an Versorgungsrolle orientieren (Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser).

Pandemie offenbart Verwerfungen in der Krankenhauslandschaft. Reformagenda verträgt keinen Aufschub. Bundespolitische Leitplanken zur Vermeidung von unnötiger Bürokratie. Anlässlich ihrer jährlichen Mitgliederversammlung richten die kommunalen Großkrankenhäuser einen gemeinsamen Appell an die

Fachexpert_innen in den Verhandlungsgruppen zum Koalitionsvertrag einer Ampel-Koalition. „Die Ergebnisse unseres Klinikvergleiches machen die Verwerfungen in der

Krankenhauslandschaft deutlich sichtbar“, fasst Dr. Matthias Bracht,

Vorstandsvorsitzender der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser e.V.

(AKG-Kliniken), die Ergebnisse der zweitägigen Versammlung in Darmstadt

zusammen. Gemäß AKG-Benchmark haben sich die Jahresergebnisse der AKG-Kliniken,

trotz umfangreicher Ausgleichszahlungen aus dem Krankenhausrettungsschirm, in

Summe um rund 62% verschlechtert. Die Verschlechterungen liegen damit sogar

noch deutlich höher als der kürzlich von den Universitätsklinika

veröffentlichte Wert. „Die Finanzhilfen haben sich immer nur an den vorhandenen

Betten orientiert und zu keiner Zeit an der tatsächlichen Versorgungsrolle“,

betont Bracht sichtlich besorgt mit Blick auf eine dringend notwendige

Finanzierungsreform.

Angesichts der neuerlichen Forderungen aus den Bundesländern, planbare

Operationen zu verschieben und Ausgleichzahlungen aus dem Bundeshaushalt zu

finanzieren appelliert Nils Dehne, Geschäftsführer der AKG-Kliniken an die neue

Mehrheit im Bundestag: „Die Finanzierung der Krankenhäuser, darf sich nicht

länger nur an leeren oder vollen Betten orientieren. Wer es mit einer

qualitätsorientierten Krankenhausversorgung ernst meint, muss auf Basis der

Erkenntnisse aus der Pandemie dringend ein Umdenken einleiten und die

verschiedenen Versorgungsrollen angemessen berücksichtigen.“ Aus Sicht der

AKG-Kliniken gilt das sowohl für kurzfristige Rettungsmaßnahmen wie auch für

eine zukünftige Finanzierungsreform.

Eine klare Definition und Abgrenzung verschiedener Versorgungsrollen ist für

eine Notfall-, Struktur- und Finanzierungsreform der Krankenhauslandschaft

unabdingbar. Die aktuelle Pandemielage und der damit verbundene Handlungsbedarf

sind eine gute Gelegenheit wesentliche Eckpunkte für eine zügige Umsetzung der

dringend notwendigen Reformen bereits im Koalitionsvertrag zu verankern:

Notfallreform

Umsetzung der bereits in der 19. Legislaturperiode vorgelegten Notfallreform

auf Basis einer gesellschaftsrechtlichen Kooperationsverpflichtung von

Krankenhäusern und Kassenärzten in einem Integrierten Notfallzentrum (INZ).

Festlegung einer fallunabhängigen Strukturfinanzierung je nach

Ausstattungsstufe der INZ.

Gesetzliche Verankerung einer „Auftragsleistung“ zur Beauftragung von

Krankenhäusern durch INZ oder Kassenärzten im Rahmen der Notfallversorgung

(z.B. für radiologische Diagnostik).

Strukturreform

Entwicklung eines Systems aus drei aufeinander aufbauenden Versorgungsstufen

für die Einteilung der Krankenhäuser anhand der Anzahl von Fachabteilungen, der

Rolle in der Notfallversorgung sowie der Erreichbarkeit.

Verankerung einer nach Versorgungsstufe differenzierten

Investitionszuschussquote aus dem Bundeshaushalt bzw. Aufstockung und

Verlängerung des Krankenhausstrukturfonds zur Finanzierung von

Anpassungsmaßnahmen an die Versorgungsstufen.

Finanzierungsreform

Erweiterung des bestehenden Auftrags zur Entwicklung eines Instruments der

Personalbemessung in der Pflege im Krankenhaus, um eine Methode zur

aufwandsgerechten Vergütung von pflegerischen Leistungen entsprechend der

ermittelten Bedarfe

Verankerung von fallunabhängigen Strukturpauschalen je nach Versorgungsstufe

Die AKG-Kliniken fordern den Gesetzgeber dazu auf, seine

Gestaltungsmöglichkeiten durch klare und verbindliche Rahmensetzungen an die

Organe der Selbstverwaltung voll auszuschöpfen und damit unnötige Bürokratie

durch die Konsensfindung der Selbstverwaltungspartner zu vermeiden. Das

AKG-Stufenmodell stellt derzeit des umfassendste und nachhaltigste

Reformkonzept für eine qualitätsorientierte Weiterentwicklung der

Krankenhauslandschaft dar. In diesem Sinne stehen die AKG-Kliniken auch der

kommenden Bundesregierung als konstruktiver Gesprächspartner und Mitgestalter

der Versorgungslandschaft zur Verfügung.

Quelle: Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser, 08.11.2021