LINKE gegen Schließungen von Krankenstationen (Pressemitteilung).

Die LINKE.NRW schlägt zu der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplanten Krankenhausreform Alarm. Für Nordrhein-Westfalen würde dies laut Krankenhausgesellschaft NRW die Schließung vieler Stationen bedeuten, darunter allein mehr als 100 Kinderstationen, unter anderem die landesweit

renommierte Geburtsstationen des Vinzenz Palotti Krankenhauses in Bergisch Gladbach. „Das ist unfassbar angesichts der Not der Kinder und ihrer Eltern, einen Platz

auf einer Kinder- oder Geburtsstation zu bekommen. Diese Pläne müssen

verhindert werden“, fordert Judith Serwaty, Gesundheitspolitische Sprecherin

der LINKEN NRW.

Die Krankenhausgesellschaft NRW (KGNW) hat die Folgen aus dem Planungspapier

des Gesundheitsministeriums für NRW berechnet. Der Gesellschaft zufolge würden

bei der Geburtshilfe nur noch 35 von aktuell 137 Standorten übrig bleiben, nur

33 von 74 Standorten in der Neurologie (Schlaganfall-Patienten) und nur 34 von

136 in der interventionellen Kardiologie (Herzanfall-Patienten). Dies würde

bedeuten, dass in vielen Leistungsbereichen rund zwei Drittel der Bevölkerung

viel weitere Wege zum nächsten Krankenhaus zurücklegen müssten. Eine

wohnortnahe Grundversorgung wäre nicht mehr gewährleistet.

„Diese Pläne spielen mit der Gesundheit und dem Leben der Bevölkerung“, empört

sich Judith Serwaty. „Laumann und Lauterbach verfolgen nach wie vor die

Vorschläge der Bertelsmann-Studie, die Krankenhaus-Landschaft auszudünnen und

zu profitableren Großkliniken zu konzentrieren. Der Personalknappheit wollen

sie nicht durch bessere Arbeitsbedingungen, sondern durch Abbau von Betten

begegnen.“

Die LINKE NRW fordert den Stopp dieser Pläne und der Ökonomisierung im

Gesundheitswesen. Sie will die Fallpauschalen durch eine bedarfsgerechte

Finanzierung ersetzen und fordert massive Investitionen in wohnortnahe

öffentliche Gesundheitsversorgung sowie gute Arbeitsbedingungen für alle

Beschäftigten im Gesundheitswesen. Ganz aktuell unterstützt sie deswegen auch

die Streiks der Gewerkschaft ver.di, die auch in den kommunalen Kliniken für

eine angemessene Tariferhöhung sorgen sollen.

Quelle: Pressemitteilung, 07.03.2023