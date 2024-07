Marburger Bund freut sich auf konstruktiven Austausch mit neuem Bundesminister für Gesundheit (Pressemitteilung).

Zur Ernennung von Prof. Dr. Karl Lauterbach zum Bundesminister für Gesundheit erklärt Dr. Susanne Johna, 1. Vorsitzende des Marburger Bundes: Ich gratuliere Professor Lauterbach zu seiner Ernennung und Vereidigung als Bundesminister für Gesundheit. Mit ihm übernimmt ein ausgewiesener Fachmann das

Gesundheitsressort in einer überaus schwierigen Phase der Corona-Pandemie. Dr. Susanne Johna, 1. Vorsitzende des Marburger Bundes

Die vierte Welle hat die Versorgung auf den Intensivstationen in vielen

Krankenhäusern dieses Landes an Grenzen geführt. Wir setzen darauf, dass die

neue Bundesregierung alles in ihrer Macht stehende unternimmt, um eine weitere

Ausbreitung der Infektionen zu verhindern.

Die aktuelle Infektionsdynamik werden wir nur mit Hilfe flächendeckender

Dritt-Impfungen in den Griff bekommen. Die Booster-Impfung erhöht den Schutz

gegen einen schweren Verlauf und eine Ansteckung noch einmal um etwa den Faktor

10. Ich erwarte deshalb, dass die Ampel-Koalition die Aufklärungskampagne

endlich voranbringt. Sie muss viel breiter angelegt werden und die vielen

unterschiedlichen Gruppen unserer Gesellschaft gezielt ansprechen. Das ist

bisher mit der „Ärmel hoch“-Kampagne überhaupt nicht gelungen.

Auf den neuen Bundesminister für Gesundheit kommen in dieser Legislaturperiode

weitere große Aufgaben zu. Die von Herrn Professor Lauterbach geäußerte

Absicht, das Gesundheitswesen robuster und krisenfester gestalten zu wollen,

begrüßen wir ausdrücklich. Gerade die aktuelle Krise zeigt, dass die Strukturen

der gesundheitlichen Versorgung sehr viel stärker an den Bedürfnissen der

Patientinnen und Patienten ausgerichtet werden müssen.

Wir begrüßen die Absicht, in Deutschland mehr in die Vorsorge und Vorhaltung zu

investieren, um für künftige Krisen besser gewappnet zu sein. Es wird nicht

reichen, einige Stellschrauben zu drehen, es bedarf insbesondere bei der

Finanzierung der Krankenhäuser den Mut zu grundlegenden Reformen, um die

Fehlanreize und Verwerfungen des DRG-Systems zu beseitigen. Nur wenn die

Krankenhäuser aus dem permanenten Kostenwettbewerb befreit werden, wird es

gelingen, die Rahmenbedingungen ärztlicher und pflegerischer Arbeit nachhaltig

zu verbessern. Das ist aus unserer Sicht eine wesentliche Grundlage, um dem

evidenten Fachkräftemangel im Gesundheitswesen zu begegnen.

Wir bieten Herrn Professor Lauterbach unsere Zusammenarbeit und Expertise an

und freuen uns auf einen konstruktiven Austausch mit der neuen Regierung.“

Quelle: Pressemitteilung, 08.12.2021