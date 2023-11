Marburger Bund mit neuem Vorstand

Neuer Vorstand des Marburger Bundes im Amt (Pressenachricht).

Nach der Wiederwahl der 1. Vorsitzenden Dr. Susanne Johna und des 2. Vorsitzenden Dr. Andreas Botzlar hat die 140. Hauptversammlung des Marburger Bundes auch die übrigen Mitglieder des Bundesvorstandes gewählt. Dem neuen Vorstand gehören vier Frauen an. Die Amtsperiode beträgt vier Jahre. Neuer Vorstand

des Marburger Bundes im Amt Als Mitglieder im Bundesvorstand bestätigt wurden: Dr. Hans-Albert Gehle, Landesverband Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz, Dr. Melanie

Rubenbauer-Beyerlein, Landesverband Bayern, PD Dr. Peter Bobbert, Landesverband

Berlin/Brandenburg, Prof. Dr. Henrik Herrmann, Landesverband

Schleswig-Holstein, Sylvia Ottmüller, Landesverband Baden-Württemberg, und Dr.

Sven Dreyer, Landesverband Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz. Neu in den

Bundesvorstand gewählt wurde Dr. Claudia Hellweg, Landesverband

Mecklenburg-Vorpommern. Dipl.-Med. Sabine Ermer, Landesverband Sachsen, trat

nach zwölf Jahren im Bundesvorstand nicht mehr an. Kooptiertes Mitglied im

Bundesvorstand ist Pauline Graichen, Vorsitzende des Sprecherrates der

Medizinstudierenden im Marburger Bund.

