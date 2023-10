Mecklenburg-Vorpommerns Krankenhäusern geht das Geld aus (KGMV).

In Mecklenburg-Vorpommern haben im Januar und Februar 2021 29 von 33 in den somatischen Fachgebieten zugelassene Krankenhäuser Patienten mit einer Covid-19-Symptomatik behandelt. In 24 dieser Krankenhäuser wurden die Patienten

dabei auch auf der Intensivstation betreut. In 28 der 29 genannten

Krankenhäuser und intensivmedizinisch davon in 23 Krankenhäusern war die

Covid-19-Erkrankung auch der eigentliche Grund für den stationären Aufenthalt.

Die Pandemie führt gleichzeitig dazu, dass den Krankenhäusern das Geld ausgeht,

denn Sie können nach wie vor nicht ihre volle Leistung für die Bürgerinnen und

Bürger in Mecklenburg-Vorpommern erbringen. Im Januar und Februar 2021 sind die

Erlöse aus der Krankenbehandlung bereits um über 30 Mio. Euro im Vergleich zum

Vorjahr zurückgegangen. Neben den somatischen Krankenhäusern betrifft dies auch

die Psychiatrischen Kliniken in nicht unerheblichen Umfang. Gleichzeitig

greifen aber die Finanzierungshilfen des Bundes in Mecklenburg-Vorpommern

aufgrund der niedrigen Inzidenzen nur bei weniger als der Hälfte der

Krankenhäuser und dies auch nur für wenige Wochen. In der Psychiatrie gibt es

keinerlei Hilfen.

Für das Jahr 2021 erwarten 90% der Krankenhäuser in unserem Bundesland einen

Belegungsrückgang von mehr als 10%. Davon etwa die Hälfte sogar über 20%!

Selbst bei einem sofortigen Wegfall der Pandemiesituation werden die

Krankenhäuser nach eigenen Angaben noch über 3 Monate benötigen, bis sie wieder

im Routinebetrieb wie vor der Pandemie arbeiten können.

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen erwarten viele unserer Kliniken die zeitnahe

Zahlungsunfähigkeit, sofern keine Liquiditätshilfen oder Gegenmaßnahmen

erfolgen. Etwa die Hälfte der Krankenhäuser rechnet damit, ohne

Liquiditätshilfen nur noch für etwa 3 Monate die Löhne und Gehälter zahlen zu

können. Knapp 20% rechnen mit einer ausreichenden Liquidität für die kommenden

6 Monate. Dabei gehen 80% unserer Krankenhäuser davon aus, als Gegenmaßnahme im

Kalenderjahr 2021 Personal entlassen zu müssen, wenn keine Finanzierungshilfen

erfolgen.

Insoweit stellt die von Bundesminister Spahn angekündigte „Steuerung von

weiteren Hilfen auf Sicht“ letztlich eine nicht wegdiskutierbare Bedrohung für

die Existenz der flächendeckenden stationären Versorgung in

Mecklenburg-Vorpommern dar. Die in der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz

vereinbarte Lösung eines Ganzjahresausgleiches für die Krankenhäuser im Jahr

2022 hilft nur, wenn Sie bis dahin genug Liquidität bekommen. Noch im Dezember

hatte der Bundesminister angekündigt, dass kein Krankenhaus die Löhne und

Gehälter wegen der Corona-Pandemie nicht werde zahlen können. So er seinen Kurs

nicht ändert, wird diese Situation aber in weniger als drei Monaten eintreten.

Quelle: KGMV, 08.03.2021