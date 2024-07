Mehr als 77 Millionen Euro an Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz (Pressemitteilung).

Krankenhäuser, die mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Patientinnen und Patienten behandeln, können Versorgungsaufschläge für deren Behandlung beantragen. Die Versorgungsaufschläge wurden durch das „Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer

Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ vom 22. November 2021 eingeführt.

Die erste Auszahlung an die berechtigten Krankenhäuser erfolgte am 16. Dezember

2021 in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro, die zweite in Höhe von 9,8 Millionen

Euro folgte bereits kurz nach dem Jahreswechsel und am 18. Januar wurde eine

dritte Tranche in Höhe von 4,6 Millionen Euro, am 02. Februar eine vierte

Tranche in Höhe von 4,1 Mio. Euro ausgezahlt. Mit dem 16. Februar erfolgte

jetzt eine fünfte Auszahlung, dieses Mal in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro.

Finanzieller Ausgleich

Mit dem „Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung

weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie“ vom 10.

Dezember 2021 wurde zudem erneut ein Ausgleichszahlungsverfahren für die

Krankenhäuser aufgrund der Sonderbelastungen durch das Coronavirus eingeführt.

Die Ausgleichszahlungen dienen dazu, dass Krankenhäuser einen finanziellen

Ausgleich dafür erhalten, dass sie wieder Betten für die Behandlung von an

COVID-19 erkrankten Personen freihalten, erläutert Gesundheitsminister Hoch. So

werde die Liquidität der Krankenhäuser in der Corona-Pandemie erhalten und

Erlösausfälle ausgeglichen.

„Auch wenn die Inzidenzzahlen rückläufig sind, ist die Belastung in den

Krankenhäu-sern nach wie vor gegeben. Trotz milderem Verlauf bleibt das Virus

ein hohes Risiko für die Menschen – vor allem für jenen, die nicht geimpft

sind. Ich bin sehr froh, dass neben dem Versorgungsaufschlag auch die bisherige

Auszahlung der Ausgleichszahlungen erfolgen konnte. Diese Auszahlung in Höhe

von 77.898.009,24 Euro umfasst insgesamt sieben Wochen. Rheinland-Pfalz und die

Länder setzen sich dafür ein, dass die Regelungen zu Ausgleichszahlungen und

Versorgungsaufschlägen von der Bundesregierung bis zum 30. Juni 2022 verlängert

werden.“, so Gesundheitsminister Cle-mens Hoch. Bereits am 18. Januar waren

rund 25,6 Mio. Euro für insgesamt 4 Wochen an die Krankenhäuser ausgezahlt

worden.

Trotz der sehr kurzen Zeitschiene, die auf Bundesebene für das Verfahren

vorgegeben ist, sei es auch in der zweiten Runde gelungen, Zahlungen für einen

größeren Zeitraum auszuzahlen, so Hoch. Die nächste Auszahlung für die

Ausgleichszahlungen ist für den 16. März 2022 geplant. Diese soll dann für den

Zeitraum von vier Wochen abdecken.

Quelle: Pressemitteilung, 21.02.2022