Mehr Pflege und weniger Bürokratie am Krankenbett

Krankenkassen wollen lieber PePiK statt PPR 2.0 (GKV-Spitzenverband).

Für eine qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte Pflege am Krankenbett braucht jedes Krankenhaus auf jeder Station genügend Pflegekräfte. Ein erster Schritt, um eine Mindestbesetzung auf den Stationen sicherzustellen, ist die Umsetzung von Pflegepersonaluntergrenzen. Bisher fehlt jedoch in der

gesamten stationären Versorgung in Deutschland immer noch ein zeitgemäßes Pflegepersonalbemessungsinstrument, das bundeseinheitlich den tatsächlichen Pflegepersonalbedarf differenziert nach den unterschiedlichen Qualifikationen

ermitteln kann. Dabei wurde mit dem PePiK-Verfahren der „Personalbemessung der

Pflege im Krankenhaus“ (§ 137k SGB V) bereits der richtige gesetzliche Weg

eingeschlagen. Nun steht im aktuellen Referentenentwurf zum

Krankenhauspflegeentlastungsgesetz ein neuer Paragraf (§ 137l SGB V), der eine

Personalbemessung in Anlehnung an die PPR 2.0 einführen will. Dieser Vorschlag

erfüllt allerdings nicht die Ziele einer vollständigen, einheitlichen und

digitalen Pflegepersonalbemessung. Modern geht anders:

„Wir wollen in den Krankenhäusern eine moderne, digitale

Pflegepersonalbemessung, damit Bürokratie in der Pflege ab- und nicht aufgebaut

wird. Schluss mit handgeschriebenen Listen: Daten könnten im 21. Jahrhundert

längst digital erfasst und vernetzt werden“, so Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand

beim GKV-Spitzenverband. „Jedes Personalbemessungsinstrument muss sich daran

messen lassen, ob es geeignet ist, die Qualität der Pflege am Krankenbett

nachhaltig zu verbessern. Die vom Gesetzgeber vorgesehene ,Personalbemessung in

der Pflege im Krankenhaus – PePiK‘ kann dies zum Wohle der Patientinnen und

Patienten und im Sinne der Pflegekräfte tatsächlich leisten.“

PePik endlich umsetzen, statt eine weitere Zwischenlösung einführen

Anstatt die PPR 2.0 mit dem Vorhaben des neuen § 137l SGB V über eine

Rechtsverordnung einzuführen, ist eine qualitätsverbessernde

Pflegepersonalbemessung gemäß § 137k SGB V auf den Weg zu bringen. Zudem sind

die Pflegepersonaluntergrenzen auf alle bettenführenden Krankenhausbereiche

auszuweiten, um den notwendigen Patientenschutz mit einer Mindestbesetzung

sicherzustellen und Pflegekräfte nicht zu überlasten.

Problematisch in dem Referentenentwurf zum neuen § 137l SGB V ist zudem die

Ausnahme, dass Krankenhäuser mit (tarif-)vertraglichen Vereinbarungen zum

Personaleinsatz die Pflegepersonalbemessung und weiteren Pflichten der

Rechtsverordnung nicht umsetzen müssen.

Die für den GKV-Spitzenverband wichtigen Themen des Patientenschutzes und der

bedarfsgerechten pflegerischen Versorgung sind über tarifvertragliche

Regelungen nicht umfassend und nicht wie notwendig bundeseinheitlich

gewährleistet.

Hintergrund: PePiK - „Personalbemessung in der Pflege im Krankenhaus“, § 137k

SGB V

Um die pflegerische Versorgungsqualität im Krankenhaus zu verbessern, ist eine

an den individuellen Pflegebedarfen der Patientinnen und Patienten

ausgerichtete Pflegepersonalausstattung unabdingbar. Deshalb soll nach § 137k

SGB V ein Verfahren zur einheitlichen Personalbemessung in der Pflege im

Krankenhaus (PePiK) auf Basis der Bemessung des Pflegebedarfs und der

erforderlichen Pflegekräfte differenziert nach Qualifikationen wissenschaftlich

entwickelt und erprobt werden.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der GKV Spitzenverband und der

PKV-Verband sollen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit

wissenschaftliche Einrichtungen oder Sachverständige beauftragen. Dies könnte

sofort geschehen, denn eine Leistungsbeschreibung für die Ausschreibung des

Verfahrens wurde bereits erstellt und liegt dem BMG fristgemäß seit Mitte

Dezember 2021 vor. Um die Auftragsvergabe zu beginnen, ist das Einvernehmen des

BMG zu der vorliegenden Leistungsbeschreibung zeitnah erforderlich.

Die Selbstverwaltungspartner sind sich in ihrer Leistungsbeschreibung nach §

137k SGB V einig, dass sich der erforderliche Pflegepersonalbedarf anhand der

digitalen Pflegedokumentation von Pflegediagnosen und maßgeblichen

Pflegetätigkeiten (bundeseinheitliche Terminologie) ableiten lassen sollen.

Dadurch ist das Verfahren frei von zusätzlichem bürokratischem Aufwand und

steht in Einklang mit den finanziell geförderten Digitalisierungsvorhaben in

den Krankenhäusern. Eine Pflegepersonalbemessung auf diesem Niveau wäre ein

Quantensprung hin zu einer am Pflegeprozess ausgerichteten qualitativ

hochwertigen Pflege im Krankenhaus. Mit der Einführung von PePiK, der neuen

Personalbemessung in der Pflege im Krankenhaus, würde die Pflege nachhaltig

gestärkt und verbessert werden.

Quelle: GKV-Spitzenverband, 22.08.2022