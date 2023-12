Minister: 20 zusätzliche ECMO-Plätze für NRW (MAGS NRW).

Minister Laumann fördert den Aufbau zusätzlicher ECMO-Plätze in Nordrhein-Westfalen zur Stärkung der intensiv- medizinischen Versorgung. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert bis zu 20 zusätzlich geschaffene ECMO-Plätze (künstliche Lungen) mit einem Zuschuss in Höhe von je 100.000 Euro, einschließlich der

erforderlichen Schulungskosten für das Personal. So sollen auch in Zukunft Versorgungsengpässe von ECMO-Plätzen vermieden werden.

Zugelassenen Krankenhausträgern wird auf Grundlage einer Billigkeitsrichtlinie

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) die Antragstellung

für Fördermittel für den Aufbau zusätzlicher ECMO-Plätze ermöglicht.

Minister Karl-Josef Laumann erklärt: „Während der COVID-19-Pandemie weltweit

wurde ECMO eingesetzt, um schwerstkranke Patienten zu retten, deren

Lungenschädigung so schwer ist, dass die normale mechanische Beatmung versagt.

In diesen Fällen ist ECMO die allerletzte Chance. Ohne ECMO würden diese

Patienten normalerweise versterben. Deswegen wollen wir durch den Aufbau von

zusätzlich 20 ECMO-Plätzen die intensivmedizinische Versorgung in der Pandemie

und auch über die Pandemie hinaus weiter stärken. In der zweiten und dritten

Welle der Corona-Pandemie waren die in Nordrhein-Westfalen vorhandenen

Kapazitäten von ECMO-Plätzen stark ausgelastet. Wir möchten daher den Aufbau

von bis zu 20 zusätzlichen ECMO-Plätzen fördern.“



Zum Hintergrund:

In Nordrhein-Westfalen gibt es aktuell 206 gemeldete ECMO-Plätze, die gemeldet

werden. Das Antragsverfahren für die Förderung von zusätzlich bis zu 20

ECMO-Plätzen soll vom 11. September 2021 bis zum 31.Oktober 2021 stattfinden.

Voraussetzung für die Antragstellung ist die Teilnahme am

Interessensbekundungsverfahren, das im Zeitraum vom 31. August bis zum 10.

September 2021 durchgeführt wurde. Nach dem Antragsverfahren entscheidet das

MAGS im Rahmen des pflichtmäßigen Ermessens und der verfügbaren Haushaltsmittel

über die Leistungen.

Wenn bei COVID-19-Patienten die Lunge versagt, bietet die extrakorporale

Membranoxygenierung (ECMO) als externe künstliche Lunge eine Behandlungsoption.

ECMO ist ein High-Tech-Verfahren, das in der Intensivmedizin immer häufiger bei

Betroffenen mit schwerem Lungenversagen eingesetzt wird. Als

Unterstützungssystem pumpt es kontinuierlich Blut aus dem Körper des Patienten,

reichert es außerhalb des Körpers mit Sauerstoff an und führt es anschließend

in den Blutkreislauf zurück. Die Maschine übernimmt teilweise oder vollständig

Atemfunktionsleistungen für den Patienten außerhalb seines Körpers. Da der

Einsatz dieser “künstlichen Lunge” hochkomplex ist, sind für die Behandlung gut

ausgebildete Fachkräfte erforderlich.

Quelle: MAGS NRW, 15.09.2021