Modell der Regionalen Gesundheitszentren (RGZ) hat für Ersatzkassen Präferenz

vdek fordert Modernisierung der ambulant-stationären Versorgungsstrukturen. Ersatzkassen schlagen Modell der Regionalen Gesundheitszentren (RGZ) vor (VdEK).

„Um die flächendeckende Versorgung bei zunehmendem Fachkräftemangel aufrechtzuerhalten, brauchen wir neue moderne Versorgungsstrukturen und ein neues Miteinander der medizinischen Professionen im Gesundheitswesen“, sagte Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek),

anlässlich des 126. Deutschen Ärztetages. Elsner begrüßte die Äußerungen der Vorsitzenden des Marburger Bundes, Dr. Susanne Johna, die sich

im Vorfeld des Ärztetages vehement für ein Ende der „Abgrenzeritis“ zwischen

dem ambulanten und stationären Bereich ausgesprochen hatte. „Insbesondere in

strukturschwachen Regionen brauchen wir intelligente Lösungen“, so Elsner.

„Unser gemeinsames Interesse ist es, über moderne Strukturen und eine

Standardisierung bei den Digitalprozessen die medizinische Versorgung der

Versicherten auf hohem Niveau weiter sicherzustellen und gleichzeitig den

veränderten Lebensentwürfen der jungen Generation von Ärztinnen und Ärzten und

anderer Professionen im Gesundheitswesen Rechnung zu tragen.“

Das Modell der Regionalen Gesundheitszentren

Für Regionen mit Versorgungsengpässen haben die Ersatzkassen das Modell der

Regionalen Gesundheitszentren (RGZ) entwickelt. Als besondere Versorgungsform

im Kollektivvertrag soll das RGZ ein vernetztes Behandlungsangebot

bereitstellen, so Elsner. In einem RGZ arbeiten mindestens vier Hausärztinnen

und Hausärzte mit grundversorgenden Fachärztinnen und Fachärzten, etwa aus den

Bereichen Innere Medizin, Orthopädie und Augenheilkunde, oder

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten unter einem Dach zusammen. Überall

dort, wo Aufgaben medizinisch vertretbar abgegeben werden können, soll dies

geschehen, damit sich die Ärztinnen und Ärzte auf ihre Kernaufgaben

konzentrieren können. Unterstützt werden sollte dies durch die Ausweitung von

Videosprechstunden. Zudem können im RGZ Fachkräfte aus den Bereichen

Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie usw., aber auch Apotheken oder

Sanitätshäuser angesiedelt sein. Außerdem können in den RGZ einfachere

Operationen wie Leisten- oder HNO-OP ambulant stattfinden, im Bedarfsfall auch

mit Übernachtungsmöglichkeit. Krankenhäuser, die heute nicht in Gänze

bedarfsnotwendig sind, könnten in RGZ umgewidmet werden. Die Mindeststandards

für das neue Versorgungsmodell sollten vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)

festgelegt werden.

„RGZ können für Ärztinnen und Ärzte und Patientinnen und Patienten

gleichermaßen attraktiv sein, nämlich als moderner Beschäftigungs- und

Versorgungsort. Nun gilt es, zügig die gesetzlichen Anpassungen für die

Etablierung der RGZ zu schaffen“, so Elsner.

Quelle:VdEK, 24.05.2022