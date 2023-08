Modernisierung der hessischen Krankenhausstrukturen notwendig (VdEK).

Im internationalen Vergleich hat Deutschland mit bundesweit 1.702 Krankenhäusern an insgesamt 2.571 Standorten eine sehr hohe Krankenhausdichte. Die Folge: Überkapazitäten vor allem in den Ballungsgebieten, bundesweit wie auch in Hessen. Dagegen droht in den ländlichen Gebieten teilweise bereits heute

eine Unterversorgung. Bestehende Strukturen müssen daher hinterfragt, Ressourcen besser verteilt und konzentriert werden und die Qualität der

Versorgung stärker in den Fokus rücken. Die Menschen in Hessen müssen sich auch

in Zukunft auf eine qualitativ hochwertige und für alle bezahlbare stationäre

Versorgung verlassen können. Dabei muss die Versorgung von schwer erkrankten

Menschen in solchen Krankenhäusern erfolgen, die dafür personell und

strukturell geeignet sind.

[...]

Quelle: VdEK, 04.03.2021