Neue Verhandlungsrunde im Tarif für Ärzte in kommunalen Kliniken (Klinikverbund Hessen).

Am 15.02.2022 findet eine neue Verhandlungsrunde zwischen der Ärztegewerkschaft Marburger Bund (MB) und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) zum Tarif für die in kommunalen Krankenhäusern angestellten Ärztinnen und Ärzte statt. Aus Sicht der im

Klinikverbund Hessen vertretenen öffentlichen Kliniken in Hessen ist ein rascher Abschluss dringend erforderlich. "Die kommunalen Kliniken wollen als Arbeitgeber die Leistungen der Ärztinnen und

Ärzte insgesamt und insbesondere die Belastungen durch die Pandemie durchaus

auch finanziell honorieren. Gleichzeitig brauchen die Kliniken aufgrund der

sowieso angespannten Liquiditätssituation rasche Planungssicherheit", erläutert

Clemens Maurer, Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen. Aufgrund der

geltenden gesetzlichen Sonderregelungen wäre eine Coronaprämie lediglich bis

Ende März steuerfrei möglich, so dass auch der Marburger Bund an einem raschen

Abschluss interessiert sein müsste.

Die im Angebot der VKA vorgelegten tariflichen Einkommenssteigerungen und

Corona-Sonderzahlung seien für die kommunalen Kliniken bereits sehr belastend,

da das über die Krankenkassen finanzierte Budget der Krankenhäuser sich nicht

entsprechen steigere. Vor allem jedoch die vom Marburger Bund geforderten

Regelungen zur strikten Begrenzung von Bereitschafts- und

Rufbereitschaftsdiensten seien in vielen Kliniken nicht umsetzbar. "Gerade

kleinere Abteilungen und Krankenhäuser brauchen mehr Flexibilität bei der

Besetzung der Dienste, hier kann man die sehr spezifischen Bedarfe in

unterschiedlichen Kliniken nicht über einen tariflichen Kamm scheren, auch wenn

ich das Bedürfnis nach begrenzten und planbaren Diensten auf ärztlicher Seite

nachvollziehen kann", meint Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des

Klinikverbunds Hessen, der selbst als Krankenhausarzt tätig war. Gerade in

kleineren Kliniken und Abteilungen sei ansonsten für die Besetzung der Dienste

mehr ärztliches Personal erforderlich, das weder vorhanden noch bezahlbar sei.

Als Folge davon müssten Leistungen eingeschränkt und Abteilungen oder sogar

ganze Krankenhäuser geschlossen werden, sofern die unbesetzten Dienste nicht

durch ärztliche Honorarkräfte abgedeckt werden könnten. Dies könnten sich

kleine Krankenhäuser jedoch nicht auf Dauer leisten.

"Es kann nicht im Interesse der Ärztinnen und Ärzte und damit des Marburger

Bundes sein, die Krankenhauslandschaft mit der Forderungen nach allgemeiner und

strikter Begrenzung von Diensten auszudünnen oder das Geschäftsmodell der

Honorarkräfte und entsprechender Vermittlungsagenturen zu befördern", betont

Schaffert. Der Klinikverbund Hessen appelliere daher an beide

Verhandlungspartner, sich auf eine für beide Seiten akzeptable und umsetzbare

Lösung zu einigen.

Quelle: Klinikverbund Hessen, 14.02.2022