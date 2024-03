Neue Vorsitzende des Verwaltungsrates des GKV-Spitzenverbandes (Pressemitteilung).

Heute wurde Dr. Susanne Wagenmann zur alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates des GKV-Spitzenverbandes gewählt. Sie ist damit Nachfolgerin von Dr. Volker Hansen, der als Gründungsverwaltungsratsvorsitzender bisher die Arbeitgebenden an der Spitze des

Verwaltungsrates vertreten hatte und aus Altersgründen ausgeschieden ist.

Nach ihrer Wahl erklärte Dr. Susanne Wagenmann: "Der gesetzlichen

Krankenversicherung droht ein gewaltiges Finanzierungsproblem. Wir brauchen

deshalb dringend Strukturreformen, damit die Krankenversicherung auch in

Zukunft leistungsfähig und finanzierbar bleibt. Dafür stehen wir als

Arbeitgebende sowohl innerhalb der Selbstverwaltung, als auch gegenüber der

Politik gerne als Partner für einen konstruktiven Dialog zur Verfügung."

Uwe Klemens, alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrates und Vertreter der

Versicherten, gratulierte herzlich: „Mit Frau Wagenmann haben wir wieder eine

Kennerin sowohl des Gesundheitswesens als auch der Pflegeversicherung für

dieses wichtige Amt gewinnen können. Ich freue mich auf eine offene und

vertrauensvolle Zusammenarbeit!“

Ab heute bildet Susanne Wagenmann auf Seiten der Arbeitgebenden zusammen mit

Uwe Klemens, der als Vertreter der Versicherten über langjährige Erfahrung als

alternierender Verwaltungsratsvorsitzender beim GKV-Spitzenverband verfügt,

dessen neue Doppelspitze.

Verwaltungsrat dankt Dr. Volker Hansen

„Es waren Jahre der intensiven, vertrauensvollen und erfolgreichen

Zusammenarbeit, für die ich mich bei Volker Hansen im Namen des

Verwaltungsrates, aber auch persönlich von ganzem Herzen bedanke“, so Uwe

Klemens.

Dr. Volker Hansen dankte den Mitgliedern des Verwaltungsrates, dem Vorstand

sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verbandes für die ebenso

professionelle wie vertrauensvolle Zusammenarbeit. Seit der

Mitgliederversammlung im Jahr 2007, die der erste Schritt auf dem Weg zur

Errichtung des GKV-Spitzenverbandes als gemeinsamer Verband aller gesetzlichen

Krankenkassen war, stand er als Arbeitsgebervertreter an der Spitze des

Verwaltungsrates. „Es waren spannende Zeiten in der Gesundheits- und

Pflegepolitik, dabei haben wir in der Selbstverwaltung viel für die

Versicherten und Beitragszahlenden erreicht. Deshalb schaue ich heute mit

Dankbarkeit, aber auch mit einem gewissen Stolz auf die Jahre beim

GKV-Spitzenverband zurück“, so Dr. Hansen.

Dr. Susanne Wagenmann – zur Person

Dr. Susanne Wagenmann, promovierte Volkswirtin und Leiterin der Abteilung

Soziale Sicherung bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

(BDA), ist seit vielen Jahren im Gesundheitswesen zuhause und war unter anderem

in leitender Position in der ärztlichen Selbstverwaltung sowie einer

Landespflegekammer beschäftigt. Ehrenamtlich ist sie als Mitglied im Kuratorium

des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, als

alternierende Vorsitzende des Vorstands der Bundesarbeitsgemeinschaft

Rehabilitation e. V., als Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der

Gesellschaft für Sozialen Fortschritt e. V. sowie als Mitglied im Beirat des

Verbands für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit e. V.

aktiv. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Verwaltungsrat der AOK Nordost sowie

alternierende Vorsitzende des Aufsichtsrates des AOK-Bundesverbandes GbR.

Quelle: Pressemitteilung, 23.03.2022