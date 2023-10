Neuer Anlauf in die immer noch falsche Richtung (VKD-Online).

Leistungen verbessern, Qualität und Transparenz verbessern, strukturelle Verwerfungen beseitigen - so begründet das Bundesgesundheitsministerium seinen neuen Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG). Wie soll das zu schaffen sein? Ambulante Notfallversorgung – endlich mal die Realität zur Kenntnis nehmen!

„Dieser Referentenentwurf – im Übrigen ein Sammelsurium aller möglichen

Regelungen – ist ein Papier, das in weiten Teilen in den Krankenhäusern

eigentlich nur mit Empörung zur Kenntnis genommen und abgelehnt werden kann“,

kommentiert der Präsident des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands

(VKD), Dr. Josef Düllings. „Will das Ministerium zum Ende dieses schwierigen

Jahres in einem Anfall von Kontrollitis nochmal kräftig die Daumenschrauben

anziehen?“

„Als Praktiker fragt man sich wirklich, wie viele Runden müssen wir eigentlich

noch drehen, ehe man von verantwortlicher Stelle endlich eine Lösung zur

ambulanten Notfallversorgung erwarten darf, die dem Patienten gerecht wird und

nicht den einseitigen Interessen bestimmter Verbände“, so der VKD-Präsident.

„Wir haben kein Erkenntnisproblem. Die Haltung ist das Problem. Die

Integrierten Notfallzentren (INZ) mit ursprünglich vorgesehenen massiven

Eingriffen in die Organisationshoheit der Krankenhäuser sind anscheinend –

hoffentlich! vom Tisch. Nun sollen die KVen Vorgaben dafür machen, wer

überhaupt in einer Krankenhaus-Notaufnahme behandelt werden darf. Ohne diese

Ersteinschätzung soll das Krankenhaus seine Leistung, falls es sie dennoch

erbringt – es geht ja um Notfälle – dann auch nicht abrechnen dürfen. Heißt im

Klartext: Die, die es bisher schon für ihren eigenen Bereich nicht hinbekommen

haben, sollen es jetzt auch noch für die Krankenhäuser regeln.“

Nach Angaben des Zentralinstituts der Kassenärztlichen Versorgung (ZI) werden

pro Jahr in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser etwa zehn Millionen

ambulante Notfallpatienten versorgt, in den KV-Bereitschaftsdienstpraxen sind

es etwa neun Millionen Patienten. Dr. Düllings: „Da muss man sich doch fragen,

warum die Patienten überwiegend bei den Krankenhäusern Hilfe suchen. Die

Antwort ist einfach: Sie wissen, dass sie hier zu jeder Zeit medizinisch und

pflegerisch Hilfe bekommen. Die Krankenhäuser leisten seit Jahren zu

unterirdischen Vergütungen den größten Teil der Notfallversorgung für die

Bürger in hoher Qualität – den Sicherstellungsauftrag haben sie dafür nicht.

Den haben die Kassenärzte, die ihn nicht erfüllen können.

Angesichts der realen Versorgungslage und auch aus Qualitätsgründen lehnt der

VKD die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen ab. „Man kann nicht den Bock

zum Gärtner machen. Sachgerecht und patientenorientiert wäre eine Lösung der

ambulanten Notfallversorgung in der Hand der Krankenhäuser – etwa, wie in

Österreich, der Schweiz oder Dänemark – in Form von Polikliniken, die den

Patienten zeitnah die richtige Diagnostik und integrierte fachärztliche

Versorgung ermöglichen“, so Dr. Düllings.

Für unsere Kolleginnen und Kollegen, die sich gemeinsam mit ihren Belegschaften

derzeit intensiv auf die gerade anrollende zweite Pandemiewelle vorbereiten,

ist dieser Gesetzentwurf einen Schlag ins Gesicht. Nicht wenige Vertreter des

KV-Systems haben sich in den letzten Monaten vor Ort weggeduckt, als es darum

ging, mit Corona-Tests an der Eindämmung der Pandemie mitzuhelfen. Hausärzte

waren im Alarmzustand. Kinder- und Jugendärzte lehnten die Durchführung von

Corona-Tests ab. Sicherstellung sieht anders aus. Die Bevölkerung hat das zur

Kenntnis genommen. Sie weiß, an wen sie sich im Ernstfall wenden muss. Dies ist

offenbar auf der Gesetzgebungsebene noch nicht angekommen. Wir plädieren sehr

dafür, die Praxis zur Kenntnis zu nehmen.

Quelle: VKD-Online, 30.10.2020