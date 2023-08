Neuer Feststellungsbescheid für das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus (Land Brandenburg).

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher hat am heutigen Freitag (17. September) Brandenburgs größtes Krankenhaus, das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus, besucht und dort den neuen Feststellungsbescheid an die Einrichtung übergeben. Grundlage dafür ist der Vierte Krankenhausplan des Landes Brandenburg, der seit

dem 1. August in Kraft ist. Mit dem Bescheid wird die Gesamtbettenkapazität des

Hauses gemäß der Bedarfsanalyse von 1.203 auf 1.213 Betten angehoben. Bei dem

Besuch informierte sich die Ministerin über die Arbeit des Krankenhauses und

die besonderen Herausforderungen in Pandemie-Zeiten.

Das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung

in öffentlicher Trägerschaft im Versorgungsgebiet Lausitz-Spreewald. Als

solches verfügt es über das größte Leistungsspektrum in der Versorgungsregion.

Neben der Grundversorgung werden in Schwerpunktkrankenhäusern auch Fachgebiete

mit wenigen Fallzahlaufkommen vorgehalten. Zudem werden dort schwere und

medizinisch komplexe Fälle behandelt. so beispielsweise auch im onkologischen

Zentrum des Carl-Thiem-Klinikums.

Ministerin Nonnemacher: „Krebserkrankungen gehören auch in Brandenburg leider

zu den häufigsten Todesursachen. Eine stetige Verbesserung der onkologischen

Versorgung ist daher für die Brandenburgerinnen und Brandenburger von hoher

gesundheitlicher Relevanz. Die Bedeutung des Onkologischen Zentrums wird

krankenhausplanerisch insbesondere durch die Zuweisung von besonderen Aufgaben

herausgestellt.“

Bei dem Besuch informierte sich die Ministerin über die Funktionsweise des

neuen Hybrid-OP für Interventionen am Herzen und ließ sich neue Formen der

Pflegeorganisation vorstellen. Gesprochen wurde zudem über Möglichkeiten der

Fachkräftesicherung, darunter mehrere innovative Modellvorhaben zur Aus- und

Weiterbildung ausländischer Pflegekräfte.

Mit dem Vierten Krankenhausplan steigt die Gesamtbettenkapazität entsprechend

der Bedarfsanalyse von 1.203 auf 1.213 Betten. Im vollstationären Bereich

werden 13 Betten abgebaut, dafür wächst der teilstationäre Bereich um 23

Plätze. Das Carl-Thiem-Klinikum betreibt in Cottbus acht Tageskliniken – für

Hämatologie und internistische Onkologie, Rheumatologie, Geriatrie, Kinder- und

Jugendmedizin, Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und

Psychotherapie, Schmerzmedizin, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde.

Andrea Stewig-Nitschke, Pflegedirektorin des Carl-Thiem-Klinikums: „Die

Versorgung unserer Patientinnen und Patienten steht im Mittelpunkt. Das

Arbeitsfeld der Pflege hat sich dabei in den letzten Jahren sehr

weiterentwickelt, ist vielfältig und bietet Entwicklungschancen für jeden

Einzelnen. Fachpflegende mit hochspezialisierter Weiterbildung, die neue

generalistische Ausbildung und auch die Akademisierung, zum Beispiel der

Studiengang Pflegewissenschaften, unterstützen diesen Prozess. Der Aufbau von

Ausbildungsplätzen ist deshalb genauso notwendig, wie die Versorgungsprozesse

weiter zu gestalten und die Vernetzung auszubauen. Insbesondere die

Primärpflege, das heißt eine feste Pflegekraft als Ansprechpartner für Patient

und Angehörige, sowie die Digitalisierung sind wichtige Aspekte. Die Pflege

soll so mit all ihren Facetten wieder mehr direkt am Patienten sichtbar sein.“

Der Vierte Krankenhausplan wurde im Juni von der Landesregierung beschlossen

und ist seit dem 1. August in Kraft. Mit dem Papier wurde Neuland beschritten,

denn zum ersten Mal haben Berlin und Brandenburg ihre jeweiligen

Krankenhausplanungen umfassend miteinander abgestimmt. Ziel ist die Sicherung

einer qualitativ hochwertigen und wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit

Krankenhausleistungen. Im Krankenhausplan sind insgesamt 54 Krankenhäuser an 66

Standorten aufgenommen. 22 davon befinden sich in öffentlicher, 19 in privater

und 13 in freigemeinnütziger Trägerschaft.

Der Plan legt die Eckpfeiler der Krankenhausplanung für die nächsten Jahre

fest. Er sieht eine Aufstockung der Gesamtbettenkapazität im Land gegenüber der

Planung von 2017 von 16.896 auf 17.666 Betten vor. 15.694 dieser Betten sind

vollstationär, 1.972 teilstationär.

Quelle: Land Brandenburg, 17.09.2021