Neues Krankenhausgesetz verbessert Qualität der medizinischen Versorgung in Niedersachsen

Niedersachsen: Einführung einer Krankenhausaufsicht durch das Sozial- und Gesundheitsministerium, Regelungen für die Notfallversorgung und Verpflichtung der Krankenhäuser auf Nutzung des IVENA-Systems konsentiert (Pressemeldung).

Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU haben heute in der Sitzung des Sozialausschusses die Beratungen zum Entwurf eines Niedersächsischen Krankenhausgesetzes abgeschlossen. Der Niedersächsische Landtag soll das Gesetz im Juni-Plenum verabschieden. Damit entsteht bundesweit das modernste

Krankenhausgesetz, das die Weichen für eine landesweit gleichwertige Versorgungsqualität, auskömmliche Personalausstattung und effiziente Nutzung

von Ressourcen stellt. Gleichzeitig werden die Vorschläge der niedersächsischen

Enquetekommission zur Sicherheit der ambulanten und stationären Versorgung in

Niedersachsen umgesetzt. Damit hält die Regierungskoalition aus SPD und CDU

auch an dieser Stelle Wort.

„Gerade die Corona-Pandemie hat die hohe Leistungsfähigkeit unserer

Krankenhäuser unter Beweis gestellt. Zugleich zeigte sie aber auch

Schwachpunkte auf, die wir jetzt korrigieren wollen. Mit dem Gesetz stoßen wir

überfällige Strukturdebatten an, die den Rahmen für die laufenden Entwicklungen

im Gesundheitswesen – wie die zunehmende Spezialisierung der Kliniken und

bundesgesetzliche Vorgaben zu sogenannten Mindestmengen – setzen soll“, sagt

Uwe Schwarz, sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. „Es war übrigens

richtig, dass wir die Enquete durch die Corona-Pandemie verlängert haben, um

wichtige Erkenntnisse daraus in unseren Abschlussbericht mit aufnehmen zu

können, beispielsweise die Berücksichtigung von Isolierstationen bei

zukünftigen Baumaßnahmen.“

„Wir gliedern das Land zukünftig in acht Versorgungsregionen, um eine

gleichmäßige wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten. Krankenhäuser gliedern

sich künftig je nach Leistungsstruktur in die drei Versorgungsstufen Grund- und

Regelversorgung, Schwerpunktkrankenhäuser, Maximalversorger, sowie unabhängig

davon auch in Fachkrankenhäuser. Damit schaffen wir wichtige Kriterien für eine

Neuausrichtung der Krankenhausstrukturen in einem Flächenland wie

Niedersachsen“, so Uwe Schwarz. Eine wesentliche Neuerung sieht der

SPD-Gesundheitspolitiker in der erstmaligen Einführung einer

Krankenhausaufsicht durch das Sozial- und Gesundheitsministerium: „Künftig

erhält das Ministerium eindeutige Kompetenzen, die Angebote der

niedersächsischen Krankenhäuser besser überprüfen und koordinieren zu können.

Die landesseitige Förderung orientiert sich künftig an einer neuen

Verteilungsstruktur.“

„Von dieser neugeschaffenen Struktur wird insbesondere der ländliche Raum

profitieren“, betont der sozialpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Volker

Meyer. Der Erhalt und Ausbau von Kliniken folge nun einer klaren Logik und

nachvollziehbaren Kriterien. Für Krankenhäuser ohne eine entsprechende

Perspektive zeige das Gesetz Alternativen auf. Herzstück seien dabei die neuen

Regionalen Gesundheitszentren, die weiterhin eine wohnortnahe

Rund-um-die-Uhr-Versorgung sicherstellen und ein zukunftsfestes Modell seien.

„Und erstmalig haben wir auch Regelungen für die Notfallversorgung im Gesetz

aufgenommen und verpflichten die Krankenhäuser, das IVENA-System zu verwenden,

damit Notfallpatienten schnellstmöglich in die richtige Notfallaufnahme

gebracht werden können“, so Meyer abschließend.

Quelle: Pressemeldung, 08.06.2022