Neues Vorstandsmitglied der DAK-Gesundheit (Medienmitteilung).

Dr. Ute Haase startet als neues Vorstandsmitglied der DAK-Gesundheit Die Medizinerin verantwortet ab 1. März die Geschäftsbereiche Markt sowie Personal- und Ressourcenmanagement und die Stabsstelle Strategisches Marketing. Hamburg, 1. März 2022. Heute übernimmt Dr.

Ute Haase ihr neues Amt als Vorstandsmitglied der DAK-Gesundheit. Die 50-jährige promovierte Medizinerin ist für die Geschäftsbereiche Markt sowie Personal- und Ressourcenmanagement

verantwortlich, außerdem für die Stabsstelle Strategisches Marketing. Sie kommt

von der MEDICLIN Gruppe, wo Dr. Haase Mitglied der Geschäftsführung war.

„Ich arbeite mich seit Beginn des Jahres ein und habe bereits viele

hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt, die sich für die

Versicherten einsetzen. Zugleich sehe ich die Herausforderungen, vor denen wir

im Gesundheitswesen stehen“, sagt Dr. Haase. Für ihre neue Aufgabe bringt sie

Erfahrungen aus zehn Jahren in verschiedenen Positionen im Management von

Krankenhäusern, Reha- und Pflegeinrichtungen und ambulanten Versorgungszentren

mit. Zuvor war sie von 1998 bis 2011 als Unternehmerin im Energiesektor tätig.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Frau Dr. Ute Haase. Als erfahrene

Krankenhausmanagerin bringt sie viele wichtige Kenntnisse und Erfahrungen ein,

gerade für die anstehenden strukturellen Veränderungen im Gesundheitswesen,“

sagt Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit.

Dr. Ute Haase hat Humanmedizin studiert, ist in Kinderheilkunde promoviert und

besitzt einen MBA in International Healthcare Management. „In einem sich

derzeit stark wandelnden Gesundheitssystem gehört betriebswirtschaftliches und

medizinisches Wissen unbedingt zusammen“, so Dr. Haase.

Der Vorstand der DAK-Gesundheit besteht damit wieder aus drei Personen. Neben

Dr. Ute Haase sind dies der Vorstandsvorsitzende Andreas Storm sowie Thomas

Bodmer, der ab 1. März stellvertretender Vorsitzender des Vorstands wird. Die

DAK-Gesundheit ist mit über 5,5 Millionen Versicherten eine der größten

Krankenkassen in Deutschland.

Quelle: Medienmitteilung, 01.03.2022