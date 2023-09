Neuregelungen 2019 in Gesundheit und Pflege BMG

Neuregelungen im Jahr 2019 in Gesundheit und Pflege (Bundesgesundheitsministerium).

Zum 1. Januar 2019 treten im Bereich des Bundesgesundheitsministeriums zahlreiche Änderungen in Kraft. Hier informieren wir über die wichtigsten Neuerungen. Zum 1. Januar haben wir im Gesundheitswesen vieles konkret verbessert. Wir entlasten Arbeitnehmer, Rentner

und auch Kleinselbstständige bei den Beiträgen. Und wir sorgen dafür, dass Pflegekräfte im Arbeitsalltag entlastet werden. Die Krankenkassen werden 13.000 Pflegestellen in der Altenpflege und jede zusätzliche Pflegestelle im Krankenhaus finanzieren. Ich ermuntere

die Verantwortlichen in Krankenhäusern und Pflegeheimen vor Ort, diese Möglichkeiten jetzt auch tatkräftig zu nutzen. Die Pflege braucht unsere Unterstützung. Das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz war nur der Anfang.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

GKV-Versichertenentlastungsgesetz – GKV-VEG

Paritätische Finanzierung der GKV-Beiträge

Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung werden in voller Höhe

paritätisch getragen. Um Arbeitnehmer und Rentner zu entlasten, wird auch der

von den Krankenkassen festzusetzende Zusatzbeitragssatz zu gleichen Teilen von

Arbeitnehmern und Arbeitgebern bzw. Rentnern und der Rentenversicherung

gezahlt.

Durchschnittlicher Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent

Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz für 2019 ist auf 0,9 Prozent (2018:

1,0 Prozent) abgesenkt worden (Bekanntmachung des BMG vom 26. Oktober 2018).

Wie hoch er für die Mitglieder der einzelnen Krankenkassen tatsächlich

ausfällt, entscheiden die Krankenkassen. Krankenkassen, deren Finanzreserven

eine Monatsausgabe übersteigen, dürfen ihren individuellen Zusatzbeitragssatz

nicht mehr anheben.

Einheitlicher Mindestbeitrag entlastet Kleinselbstständige

Hohe Beiträge in der GKV überfordern Selbstständige mit geringen Einkünften und

Existenzgründer. Deshalb werden freiwillig versicherte Selbstständige bei den

Mindestbeiträgen den übrigen freiwillig Versicherten in der GKV gleichgestellt

(einheitliche Mindestbemessungsgrundlage von 1.038,33 Euro in 2019). Damit

sinken die Mindestbeiträge zur Krankenkasse und sozialen Pflegeversicherung für

hauptberuflich Selbstständige um mehr als die Hälfte.

Entlastung bei Krankengeld oder Mutterschaftsgeld

Freiwillig Versicherte müssen während des Bezugs von Krankengeld oder

Mutterschaftsgeld nur noch Beiträge auf tatsächlich bestehende

beitragspflichtige Einnahmen zahlen.

Besserer GKV-Zugang für ehemalige Zeitsoldaten

Ehemalige Soldatinnen und Soldaten auf Zeit erhalten ein Beitrittsrecht zur

freiwilligen Versicherung in der GKV und nach dem Ende ihrer Dienstzeit einen

Zuschuss zu den Krankenversicherungsbeiträgen als Ersatz für die bisherige

Beihilfe.

Abbau von Beitragsschulden

Die Krankenkassen werden verpflichtet, passive Mitgliedschaften zu beenden.

Bislang endet eine freiwillige GKV-Mitgliedschaft nur dann, wenn das Mitglied

seinen Austritt erklärt. Wenn ein GKV-Mitglied aber unbekannt verzogen ist,

keine Beiträge mehr bezahlt und sich nicht abmeldet, wird es obligatorisch zum

Höchstbeitrag weiterversichert. Damit haben die Krankenkassen fiktive

Beitragsschulden angehäuft.

Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – PpSG

Zusätzliche Pflegestellen

In der vollstationären Altenpflege werden die Voraussetzungen für 13.000

zusätzliche Stellen geschaffen, die von den Krankenkassen ohne finanzielle

Beteiligung der Pflegebedürftigen finanziert werden. Dabei können auch

Teilzeitstellen, die aufgestockt werden, berücksichtigt werden.

Um die Personalausstattung in der Krankenhaus-Pflege zu verbessern, wird jede

zusätzliche oder aufgestockte Pflegestelle am Krankenhausbett vollständig

refinanziert.

Vergütung für Pflegekräfte

Ab 2018 werden die Tarifsteigerungen für die Pflegekräfte im Krankenhaus

vollständig von den Kostenträgern refinanziert. Die zusätzlichen Finanzmittel

sind zur Finanzierung von Tariferhöhungen einzusetzen. Das ist zu belegen.

Die Vergütungen von Auszubildenden in der Kinderkrankenpflege, Krankenpflege

und Krankenpflegehilfe im ersten Ausbildungsjahr werden vollständig von den

Kostenträgern refinanziert. Die Verbesserung schafft einen deutlichen Anreiz,

mehr auszubilden.

Auch in der häuslichen Krankenpflege müssen Tariflöhne von den Krankenkassen

akzeptiert werden.

Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte

Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser werden finanziell dabei unterstützt, die

Vereinbarkeit von Familie und Beruf für ihre in der Pflege tätigen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern.

Krankenkassen müssen rund 70 Millionen Euro jährlich mehr für Leistungen zur

betrieblichen Gesundheitsförderung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

aufwenden.

Um Pflegekräfte zu entlasten, wird die Digitalisierung gefördert. Die

Pflegeversicherung stellt dafür einmalig pro Einrichtung (ambulant oder

stationär) 12.000 Euro zur Verfügung. Mit der Kofinanzierung der Einrichtung

können Maßnahmen im Umfang von bis zu 30.000 Euro je Einrichtung finanziert

werden.

Pflege zu Hause

Pflegende Angehörige erhalten leichter Zugang zu stationären medizinischen

Rehabilitationsleistungen. Wenn die pflegebedürftige Person gleichzeitig in der

Reha-Einrichtung betreut werden kann, übernehmen die Krankenkassen die Kosten.

Andernfalls müssen Kranken-und Pflegekasse die Betreuung organisieren.

Für Pflegebedürftige ab Pflegegrad 3 und Menschen mit Behinderungen werden

Taxifahrten zu einer ambulanten Behandlung einfacher. Sie gelten mit der

ärztlichen Verordnung als genehmigt.

Längere Wegezeiten, insbesondere im ländlichen Raum, in der ambulanten Alten-

und Krankenpflege sollen besser honoriert werden.

Auch in der häuslichen Krankenpflege müssen Tariflöhne von den Krankenkassen

akzeptiert werden.

Pflegepersonaluntergrenzen

Zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung müssen Krankenhäuser

Pflegepersonaluntergrenzen einhalten. Durch Rechtsverordnung wurden diese

Mindestgrenzen zunächst für vier pflegesensitive Bereiche festgelegt:

Intensivmedizin, Geriatrie, Kardiologie, Unfallchirurgie. Die

Selbstverwaltungspartner erhalten den gesetzlichen Auftrag, die

Pflegepersonaluntergrenzen weiterzuentwickeln.

Krankenhausfinanzierung

Der Krankenhausstrukturfonds wird für vier Jahre mit 1 Milliarde Euro jährlich

fortgesetzt. Die Finanzierung erfolgt wie bisher je zur Hälfte aus der

Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds und aus Mitteln der Länder. Die

Anreize, für die Versorgung nicht mehr benötigte Krankenhausbetten abzubauen,

werden verstärkt.

Gesetz zur Beitragssatzanpassung in der sozialen Pflegeversicherung

Der Beitrag zur Pflegeversicherung steigt um 0,5 Prozentpunkte auf 3,05 Prozent

(3,3 Prozent für Kinderlose). Die Anhebung ist notwendig, weil die

Leistungsverbesserungen der letzten Jahre stärker als erwartet in Anspruch

genommen werden. Außerdem sollen in den nächsten Jahren weitere

ausgabenwirksame Verbesserungen hinzukommen, die mit dieser

Beitragssatzanhebung finanziert werden können.

Rechengrößen

Die Jahresarbeitsentgeltgrenze (Versicherungspflichtgrenze) der GKV steigt auf

jährlich 60.750 Euro (2018: 59.400 Euro).

Die Beitragsbemessungsgrenze der GKV steigt auf jährlich 54.450 Euro (2018:

53.100 Euro) bzw. auf monatlich 4.537,50 Euro (2018: 4.425 Euro).

Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der Sozialversicherung wichtig ist,

etwa für die Festsetzung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für

freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung, erhöht sich auf

3.115 Euro monatlich in den alten Bundesländern und auf 2.870 Euro in den neuen

Bundesländern (2018: 3.045 Euro / 2.695 Euro).

