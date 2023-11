Nicht Institutionen sind in Gefahr, sondern die Versorgung!

Krankenhaus-Hilfsgelder der Bundesregierung haben im Wesentlichen symbolischen Wert (Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Großkrankenhäuser).

Kurzfristige Maßnahmen verzögern den notwendigen Strukturwandel. Versorgungsstufen sorgen für klare Perspektiven. 5-Jahre AKG-Kliniken: Zusammenarbeit sichert Versorgung. Fach- und Spezialkliniken Gewinner der Corona-Pandemie.

Die nun avisierten Hilfsgelder der Bundesregierung zur wirtschaftlichen

Sicherung der Krankenhäuser haben im Wesentlichen symbolischen Wert. Anstatt

mit der Gießkanne die bestehenden Krankenhausstrukturen künstlich am Leben zu

halten wäre ein schneller Einstieg in eine nachhaltige Krankenhausreform mit

zielgerichteten Investitionen in zukunftsfähige Versorgungsnetzwerke

erforderlich.

Wie dramatisch die wirtschaftliche Lage der Kliniken tatsächlich ist, zeigen

die aktuellen Planungen der kommunalen Großkrankenhäuser. Mit einem

durchschnittlichen Jahresfehlbetrag pro Bett in Höhe von rund 6 TEUR für das

laufende Jahr und voraussichtlich 19 TEUR für das Jahr 2023 kommen auch die

kommunalen Träger an die Grenzen der Belastbarkeit. Dabei zeigen diese

Entwicklungen auch eine zentrale Ursache des Problems: Durch den allseits

spürbaren Fachkräftemangel können von den über 44.000 theoretisch eingeplanten

Betten derzeit nicht einmal 38.000 betrieben werden. Die „Allianz Kommunaler

Großkrankenhäuser e.V.“ (AKG-Klinken) repräsentiert dabei 9 % aller

vollstationären Krankenhausbetten in Deutschland.

„Die Reformvorschläge im Krankenhauspflegeentlastungsgesetz versuchen

kurzfristig die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser zu stabilisieren, ohne

jedoch die eigentliche Ursache anzugehen“, richtet sich der

Vorstandsvorsitzende der AKG-Kliniken, Dr. Matthias Bracht, an den

Gesundheitsminister. „Jeder weiß, dass wir die bestehenden

Versorgungsstrukturen angesichts der fehlenden Fachkräfte zukünftig nicht mehr

in gleicher Weise betreiben können“, führt Bracht aus.

Seit nunmehr 5 Jahren setzen sich die AKG-Kliniken mit ihrem Verbund für einen

geordneten Strukturwandel in der Krankenhauslandschaft ein und haben sich dabei

als zentrales Sprachrohr für die kommunalen Krankenhäuser etabliert. Dem

eigenen Rollenverständnis nach (Mediathek : Allianz Kommunaler

Großkrankenhäuser e.V. (akg-kliniken.de)), betonen sie dabei gleichermaßen den

eigenen Veränderungsbedarf und den angestrebten Schulterschluss mit den

beteiligten Partnern in ihren Regionen. „Wir brauchen eine klare

Rollenverteilung zwischen den Krankenhäusern einer Region“, betont dann auch

der AKG-Geschäftsführer Nils Dehne und fordert mit Blick auf die aktuellen

Gesetzentwürfe: „Wir sind nicht mehr in der Situation, dass einzelne

Institutionen gesichert werden können, sondern müssen uns darauf fokussieren,

die Versorgung zu sichern“. Eine klare Definition von Versorgungsstufen würde

allen Akteuren eine Perspektive in der Krise geben.

Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der nun erstmals nachgewiesenen

Verschiebung von Patientinnen und Patienten während der Corona-Pandemie. Wie

Analysen der AKG-Kliniken in Zusammenarbeit mit der Firma Mediqon zeigen, haben

insbesondere ausgewählte Fachklinken während der Corona-Pandemie deutliche

Fallzahlensteigerungen verzeichnen können. „Während die kommunalen

Maximalversorger die Versorgung von Covid-19-Patientinnen und Patienten

übernommen haben, führten viele Fach- und Spezialkliniken die lukrativen

Operationen weiter und können nun auch noch weiterhin von den zusätzlichen

Fallzahlen profitieren, während diese Fälle den kommunalen Maximalversorgern

fehlen, um die defizitären Bereiche der Daseinsversorgung, wie z.B. die

Notfallversorgung oder die Geburtshilfe und Kinderheilkunde oder in der

Vergangenheit die Coronaversorgung auszugleichen“, erklärt Dr. Bracht die

komplexen Zusammenhänge der Krankenhauslandschaft.

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Großkrankenhäuser, 10.11.2022