Niedersachsen fördert das Pius-Hospital Oldenburg mit fünf Millionen Euro (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung).

Für künftig anstehende Baumaßnahmen erhält das Pius-Hospital eine Förderung über weitere fünf Millionen Euro vom Land Niedersachsen. Den Fördermittelbescheid übergab Gesundheitsministerin Daniela Behrens bei einem

Besuch im Pius-Hospital am

29. November. Hier konnte sie sich einen Eindruck von den zukunftsweisenden

Konzepten der neuen Intensivstation und des neuen Zentral-OPs im F-Flügel

machen.

Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und wirtschaftlichen

Krankenhausversorgung ist dem Land Niedersachsen ein besonders wichtiges

Anliegen. Aus diesem Grund beteiligt sich das Gesundheitsministerium jährlich

mit hohen Investitionsförderungen daran, diesen Versorgungsauftrag

sicherzustellen und für die Bürgerinnen und Bürger eine dem Bedarf angepasste

optimale Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

Ministerin Daniela Behrens erklärt dazu: „Die zusätzlichen Belastungen der

Krankenhausträger während der Corona-Pandemie sind mir sehr bewusst. Diesen zu

trotzen und eine weiterhin zuverlässige und tragfähige medizinische Versorgung

sicherzustellen, bedeutet eine enorme Kraftanstrengung. Umso mehr freut es

mich, dem Pius Hospital in Oldenburg heute einen weiteren Bewilligungsbescheid

zur Investitionsmaßnahme „Umstrukturierung OP/Ersatz F-Flügel, Sanierung

Intensiv, Gyn-OP, Zentrale Umkleide“ in Höhe von fünf Millionen Euro

überreichen zu können. Dies ist ein weiterer Beitrag, damit das Pius Hospital

gut aufgestellt ist, um den vielfältigen Herausforderungen der Zukunft zu

begegnen.“

„Ich freue mich sehr, dass sich die positive Entwicklung, die unser Haus in den

vergangenen Jahrzehnten genommen hat, mit dem Abschluss unseres Masterplans zur

baulich-strukturellen Weiterentwicklung des Pius-Hospitals sich weiter

verstetigen kann. Die weitere Förderung durch das Land Niedersachsen bestätigt

uns in unseren auf die Zukunft ausgerichteten Planungen. Dafür sind wir sehr

dankbar“, so Geschäftsführerin Elisabeth Sandbrink. „Gemeinsam haben wir uns

dafür eingesetzt, dass wir hier eine Patientenversorgung auf dem höchsten

Niveau unter optimalen Bedingungen durchführen können und auch die Teams in den

entsprechenden Bereichen zeitgemäße Rahmenbedingungen an ihren neuen

Einsatzorten vorfinden – in gut durchdachten Räumen, mit perfekten

Lichtverhältnissen und allerneuester Technik.

Im Januar dieses Jahres konnte das Pius-Hospital seinen neuen Gebäudeteil

F-Flügel mit diversen Funktionseinheiten in Betrieb nehmen. Hier befinden sich

neue Operationssäle samt Hybrid- und Augen-OP, eine neue Intensivstation, eine

Bettenstation, eine Technikebene für die Lüftungs- und Kältezentrale sowie

Werkstatt- und Büroflächen. Nun da der neue Gebäudeabschnitt mit einer

Gesamtbruttogeschoßfläche von 3.700 Quadratmetern und einem Investitionsvolumen

von 41 Millionen Euro bezogen ist, startet das Pius-Hospital damit, die

angrenzenden und freiwerdenden Bereiche zu sanieren. Dies betrifft den alten,

Ender der 1980er errichteten Zentral-OP, der sich im ersten Stock des

angrenzenden Gebäudes befindet. Nach seiner Sanierung wird er mit dem neuen

OP-Trakt auf derselben Ebene verbunden und ergibt damit eine große Fläche mit

insgesamt acht Sälen. Auch die Intensivstation und Bettenstation im dritten und

vierten Obergeschoss werden dann nach der Sanierung der alten Bereiche mit dem

neuen F-Flügel verbunden. Zusätzlich werden im Anschluss noch der

Gynäkologie-OP sowie die Umkleiden für die Mitarbeitenden saniert.

Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, 29.11.2021