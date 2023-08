Niedersachsen fördert das Vinzenzkrankenhaus Hannover mit zehn Millionen Euro (Gesundheitsministerium Niedersachsen).

Gesundheitsministerin Carola Reimann hat am (heutigen) Donnerstag einen Förderbescheid über insgesamt zehn Millionen Euro an Karsten Bepler Geschäftsführer des Vinzenzkrankenhauses Hannover für den geplanten Neu- und Umbau sowie die Sanierung des Pflege- und Funktionstraktes übergeben. Die Sicherstellung einer

qualitativ hochwertigen und wirtschaftlichen Krankenhausversorgung ist dem Land Niedersachsen ein besonders wichtiges

Anliegen. Aus diesem Grund beteiligt sich das Sozialministerium jährlich mit

hohen Investitionsförderungen daran, diesen Versorgungsauftrag sicherzustellen

und für die Bürgerinnen und Bürger eine dem Bedarf angepasste optimale

Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

Ministerin Carola Reimann erklärte dazu: „Die Krankenhäuser sind von

entscheidender Bedeutung für die Infrastruktur in jeder Stadt. Die

Corona-Pandemie hat nochmal besonders deutlich gemacht, was für ein hohes Gut

eine flächendeckende und gut ausgestattete Krankenhauslandschaft ist. Die

Krankenhäuser haben in den letzten Wochen und Monaten einen immens wichtigen

Beitrag geleistet, um die Situation in Niedersachsen zu bewältigen. Umso mehr

freut es mich, dem Vinzenzkrankenhaus Hannover heute einen weiteren

Bewilligungsbescheid zu dem Neubau und der Sanierung der Pflege und des

Funktionstraktes mit einem ersten Finanzierungsschritt in Höhe von 10 Millionen

Euro überreichen zu können.“

Geschäftsführer Karsten Bepler zeigte sich anlässlich der Übergabe sehr

erfreut: „Da uns nun die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen,

können wir in die nächste Phase der Planung und Umsetzung gehen. In Absprache

mit dem Architekten und den beteiligten Fachplanern erstellen wir derzeit den

Bauzeitenplan und rechnen mit einem Baubeginn im Sommer 2021.“ Vorgesehen ist

ein Anbau an das Bettenhaus sowie eine Modernisierung der Stationen und des

Funktionstrakts.

„Die Unterstützung des Landes bei diesem Vorhaben ist ein wichtiges Signal für

die weitere Entwicklung des Vinzenzkrankenhauses Hannover“, betonte der

Ärztliche Direktor des Hauses, Dr. Jens Albrecht. „Der geplante Umbau eröffnet

uns neue Möglichkeiten bei der medizinischen und pflegerischen Versorgung

unserer Patientinnen und Patienten“ ergänzte Jörg Waldmann, Pflegedirektor im

Vinzenzkrankenhaus.

Das Vinzenzkrankenhaus hatte im Januar 2020 den dritten Bauabschnitt mit neuer

Radiologie, Proktologie und Gastroenterologie eröffnet. Darüber hinaus wurde

das Haus Katharina, in dem bis 2018 noch Ordensschwestern wohnten, zu einer

Geriatrie umgebaut. Die Eröffnung fand im Sommer dieses Jahres statt.

Das Vinzenzkrankenhaus Hannover ist eine Einrichtung der Schwerpunktversorgung

des Elisabeth Vinzenz Verbundes und blickt auf eine über 150-jährige Geschichte

zurück. Mehr als 40.000 Patientinnen und Patienten im Jahr werden stationär und

ambulant versorgt. Das Krankenhaus verfügt über 345 Planbetten in sieben

Fachabteilungen für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Anästhesie und

Intensivmedizin, Geburtshilfe und Gynäkologie, Innere Medizin, Unfallchirurgie

und Orthopädie, Urologie sowie Radiologie. Dazu kommen eine zentrale

Notaufnahme, eine Belegabteilung HNO, eine Tagesklinik für ambulante

Operationen und ambulante Chemotherapie, sowie die Physiotherapie. Drei

zertifizierte Krebszentren für Brust, Darm und Prostata, eine zertifizierte

Chest Pain Unit, eine zertifizierte Notaufnahme, ein zertifiziertes

EndoProthetikZentrum und das da Vinci-Zentrum für roboter-assistierte

urologische Operationen runden die Kompetenz als leistungsstarkes Krankenhaus

der Schwerpunktversorgung ab. Mit einer eigenen Gesundheits- und

Krankenpflegeschule und seit 1979 als akademisches Lehrkrankenhaus der

Medizinischen Hochschule Hannover engagiert sich das Vinzenzkrankenhaus in der

Aus- und Fortbildung pflegerischen und medizinischen Nachwuchses.

Der Elisabeth Vinzenz Verbund (EVV) gehört bundesweit zu den größten

christlichen Trägerverbünden von Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen im

Gesundheits- und Sozialwesen. Der EVV verbindet an seinen 13

Krankenhaus-Standorten in sieben Bundesländern eine moderne und kompetente

medizinisch-pflegerische Versorgung mit der Tradition christlicher

Nächstenliebe und gelebter Menschlichkeit. Gesellschafter der

Trägergesellschaft sind die Katholische Wohltätigkeitsanstalt zur heiligen

Elisabeth Reinbek (KWA) und die Vinzenz Bernward Stiftung Hildesheim.

Geschäftsführer sind Dr. Sven Ulrich Langner und Olaf Klok.

Quelle: Gesundheitsministerium Niedersachsen, 03.12.2020