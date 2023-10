Niedersachsen fördert Krankenhaus Marienstift Braunschweig mit vier Millionen Euro (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung).

Gesundheitsministerin Carola Reimann hat am gestrigen Montag einen Förderbescheid über insgesamt vier Millionen Euro an Rüdiger Becker, Direktor der Evangelischen Stiftung Neuerkerode und Mitgeschäftsführer des zur Stiftung gehörenden Krankenhauses Marienstift, sowie an Dennis Figlus, Geschäftsführer des Marienstifts,

übergeben.

Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und wirtschaftlichen

Krankenhausversorgung ist dem Land Niedersachsen ein besonders wichtiges

Anliegen. Aus diesem Grund beteiligt sich das Sozialministerium jährlich mit

hohen Investitionsförderungen daran, diesen Versorgungsauftrag sicherzustellen

und für die Bürgerinnen und Bürger eine dem Bedarf angepasste optimale

Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

Ministerin Carola Reimann erklärt dazu: „Die Krankenhäuser sind von

entscheidender Bedeutung für die Infrastruktur in jeder Stadt und jedem

Landkreis. Die besonderen Herausforderungen, die die Krankenhausträger bei der

Ausarbeitung einer stabilen und nachhaltigen Struktur zur medizinischen

Versorgung insbesondere in der Corona-Pandemie zu bewältigen haben, sind mir

sehr bewusst. Die Corona-Pandemie hat uns allen deutlich gemacht, was für ein

hohes Gut eine flächendeckende und gut ausgestattete Krankenhauslandschaft ist.

Die Krankenhäuser haben in den vergangenen Wochen und Monaten einen immens

wichtigen Beitrag geleistet, um die Situation in Niedersachsen zu bewältigen.

Umso mehr freut es mich, dem Krankenhaus Marienstift Braunschweig heute einen

weiteren Bewilligungsbescheid zu der baulichen Neuordnung der Funktions- und

Pflegebereiche in Höhe von vier Millionen Euro überreichen zu können.“

„Wir freuen uns sehr, dass das Land Niedersachsen in die Verantwortung geht, um

das Krankenhaus Marienstift in dieser Höhe zu fördern und somit die Bausubstanz

erheblich zu modernisieren“, so Rüdiger Becker. „Unser Neubau ist für die Stadt

Braunschweig ein gutes Zeichen zur Stabilisierung der Gesundheitsversorgung für

die Bürgerinnen und Bürger.“

Über das Krankenhaus Marienstift

Seit 2015 gehört das 150 Jahre alte Krankenhaus Marienstift in Braunschweig zur

Unternehmensgruppe der Evangelischen Stiftung Neuerkerode. Das

Leistungsspektrum des Hauses mit 147 Betten und rund 450 Mitarbeitenden umfasst

folgende Bereiche: Geburtshilfe/Frauenheilkunde, Allgemein- und

Viszeralchirurgie mit dem Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie, Handchirurgie,

Innere Medizin mit einer Spezialisierung auf Palliativmedizin und

Demenz-Patienten sowie Anästhesie. Im Krankenhaus Marienstift verortet ist auch

das Medizinische Behandlungszentrum für Erwachsene mit geistiger Behinderung

oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB).

Über den Krankenhaus-Neubau

Die Bauzeit des Neu- und Umbaus ist auf insgesamt vier Jahre angelegt. Der

Neubau soll bis Ende 2021 fertig gestellt sein und umfasst auf vier Etagen eine

Gesamtfläche von insgesamt 5.700 Quadratmetern. Im Untergeschoss entstehen die

Prosektur, die Ver- und Entsorgung sowie Räumlichkeiten für Reinigung und

Lagerung. Im Erdgeschoss wird es einen neuen Empfangsbereich, die

administrative und elektive Aufnahme, Arztdienste, Endoskopie,

Funktionsdiagnostik und nach Ende der Umbaumaßnahmen im Bestand auch die

Zentrale Notaufnahme geben. Im 1. Obergeschoss befindet sich die Station für

Frauenheilkunde/Geburtshilfe mit drei Kreißsälen sowie einer Station für

Wöchnerinnen. Das zweite Obergeschoss komplettiert den Neubau mit einem

Operationsbereich mit vier Sälen, einer Intensivstation sowie dem

Sozialmedizinischen Zentrum für Menschen mit Behinderung. Die unmittelbar

angrenzenden Bestandsgebäude auf einer Fläche von ca. 4.000 Quadratmeter werden

im Anschluss an den Neubau bis zum Jahr 2023 modernisiert und auf den

aktuellsten Stand gebracht.

Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, 25.11.2020