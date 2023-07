Niedersachsen fördert St. Bernward Krankenhaus Hildesheim mit 6,9 Millionen Euro (Nds. Ministerium f. Soziales).

Gesundheitsministerin Daniela Behrens hat am heutigen Freitag einen Förderbescheid über insgesamt 6,9 Millionen Euro an das St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim übergeben. Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und wirtschaftlichen Krankenhausversorgung ist dem Land Niedersachsen ein

besonders wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund beteiligt sich das Gesundheitsministerium jährlich mit hohen Investitionsförderungen daran, diesen Versorgungsauftrag

sicherzustellen und für die Bürgerinnen und Bürger eine dem Bedarf angepasste

optimale Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

Ministerin Daniela Behrens erklärt dazu: „Die zusätzlichen Belastungen der

Krankenhausträger während der Corona-Pandemie sind mir sehr bewusst. Diesen zu

trotzen und eine weiterhin zuverlässige und tragfähige medizinische Versorgung

sicherzustellen, bedeutet eine enorme Kraftanstrengung. Umso mehr freut es

mich, dem St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim heute einen weiteren

Bewilligungsbescheid zu dem Neubau des Eltern-Kind-Zentrums in Höhe von 6,9

Millionen Euro überreichen zu können. Dies ist ein weiterer Beitrag, damit das

St. Bernward Krankenhaus gut aufgestellt ist, um den vielfältigen

Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.“

„Unsere Patientinnen und Patienten, egal welchen Alters, sollen die

bestmögliche Behandlung erhalten“, betont Stefan Fischer, Geschäftsführer des

St. Bernward Krankenhauses. „Um dies zu erreichen, braucht es neben kompetenten

Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften eine hochmoderne Medizintechnik,

komfortable, barrierefreie Patientenzimmer sowie natürlich einen würdevollen

und menschlichen Umgang miteinander – quasi das Gesamtpaket“. Der nach

modernsten Standards ausgestattete Neubau sei hierfür ein wichtiger Baustein.

Das geplante Eltern-Kind-Zentrum soll die Geburtshilfe, die Gynäkologie und die

Kinderklinik inklusive Frühgeborenen-Intensivstation beherbergen, zudem ziehen

die Geriatrie und die Palliativstation in das neue Gebäude ein. „Bereits vor,

aber auch gerade während der Pandemie haben wir festgestellt, wie wichtig

unseren Patienten die Nähe zu ihren Angehörigen ist“, sagt Fischer. In dem

neuen Gebäude soll es deshalb neben großzügigen Patientenzimmern auch

Unterbringungsmöglichkeiten für Angehörige geben.

Dank des Neubaus verdoppelt sich außerdem die Fläche der Zentralen Notaufnahme

– eine Maßnahme, die dringend notwendig sei, stellt Geschäftsführer Fischer

fest. „Unsere Notaufnahme wurde 2008 für etwa 20.000 Patientenkontakte pro Jahr

geplant, mittlerweile sind es knapp 50.000.“

Der Startschuss für den Baubeginn ist in diesem Sommer bereits gefallen. So

wurde bereits das alte Verwaltungsgebäude abgerissen, um Platz für den Neubau

zu schaffen. Im Laufe der kommenden Jahre soll im ehemaligen Eingangsbereich

und Innenhof des St. Bernward Krankenhauses der Neubau mit fünf Etagen und

einem Staffelgeschoss entstehen.



St. Bernward Krankenhaus Hildesheim

Das St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim versorgt seit knapp 170 Jahren in

christlicher Tradition Patientinnen und Patienten in Stadt und Landkreis sowie

weit über die Region hinaus. Mit 508 Betten und etwa 1600 Mitarbeitern ist das

Krankenhaus einer der größten Arbeitgeber der Region. Seit 2014 gehört es zum

Elisabeth Vinzenz Verbund, einem bundesweit tätigen Unternehmensverbund des

Gesundheits- und Sozialwesens.

17 Kliniken verschiedener Fachrichtungen sind am St. Bernward Krankenhaus

vertreten. Schwerpunkte sind die Innere Medizin, die chirurgischen Fächer, die

Geburtshilfe mit etwa 1.600 Geburten jährlich, die Neurologie und die

Urologie.

Quelle: Nds. Ministerium f. Soziales, 19.11.2021