Niedersächsische Krankenhäuser fordern neuen Rettungsschirm

Krankenhäuser - Untergrenzen für Pflegepersonal aufheben und Bezahlung für freigehaltene Corona-Betten (Niedersächsische Krankenhausgesellschaft).

Die Krankenhäuser in Niedersachsen fordern für die zweite Corona-Welle einen Rettungsschirm der Bundespolitik. Um die anstehenden Herausforderungen durch die Pandemie stemmen zu können, sei es notwendig, die Untergrenzen für Pflegepersonal aufzuheben und erneut eine Bezahlung für freigehaltene Corona-Betten sicher

zustellen, fordert die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG), als Zusammenschluss aller Krankenhäuser in Niedersachsen.

„Die steigende Zahl der Corona-Infektionen zeigt: Die zweite Welle ist da.

Damit die Krankenhäuser nicht von ihr überrollt werden, benötigen sie in den

kommenden Wochen und Monaten verlässliche Rahmenbedingungen“, stellt der

Vorsitzende der NKG, Dr. Hans-Heinrich Aldag, klar. Nur dann könne es gelingen,

die Pandemie zu bewältigen und dafür müsse der Gesetzgeber dringend jetzt den

Rahmen schaffen. „Damit sich die Krankenhäuser auf die Versorgung der

Covid-19-Patienten konzentrieren können, muss zum einen ihre Liquidität zu

jedem Zeitpunkt sichergestellt sein.“ Daneben müsse auch die Flexibilität beim

Personaleinsatz, insbesondere im Pflegedienst, gewährleistet sein. „Die

Versorgung einer steigenden Anzahl an Covid-19-Patienten ist eine absolute

Ausnahme- und Notfallsituation. Sie darf nicht von Personalvorgaben behindert

oder sogar verhindert werden, die für den Alltagsbetrieb der Krankenhäuser

gedacht waren“, so Dr. Aldag.

„Zur Sicherung der Liquidität müssen die Freihaltepauschalen wieder umgehend

eingeführt werden“, konkretisiert NKG-Verbandsdirektor Helge Engelke, der

finanzielle Rahmen müsse für die gesamte Dauer der Pandemie gesichert werden.

Die Krankenhäuser bräuchten zudem Spielräume, um ihre Patienten bestmöglich zu

versorgen. Die Flexibilität beim Personaleinsatz dürfe insbesondere nicht durch

regulatorische Beschränkungen wie die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung

ausgehebelt werden. Diese müsse wieder umgehend ausgesetzt werden. „Nur so

erhalten die Krankenhäuser die notwendige Flexibilität, Personal dort

einzusetzen, wo es am dringendsten gebraucht wird, und gleichzeitig die

Sicherheit, dass ihre wirtschaftliche Existenz nicht erschüttert wird.“

„Über die Wiedereinführung der Möglichkeit, dass Vorsorge- und

Rehabilitationseinrichtungen im Bedarfsfall dazu bestimmt werden können,

Patienten, die einer nicht aufschiebbaren akutstationären Krankenhausversorgung

bedürfen, vollstationär zu behandeln, kann ebenfalls eine spürbare Entlastung

des Krankenhauspersonals erreicht werden“, betont Dr. Aldag.

Für die Krankenhäuser sei es auch wichtig, „dass immer ausreichend Corona-Tests

und Laborkapazitäten zur Verfügung stehen“, ergänzt der NKG-Verbandsdirektor.

Nur ausreichende und sichere Testergebnisse ermöglichten es, die

Infektionsgefahr für Patienten, Mitarbeiter und Besucher deutlich zu

reduzieren. Dies betreffe PCR-Tests genauso wie Antigen-Schnelltests. Zudem sei

eindeutig sicher zu stellen, dass die Krankenhäuser nicht „zwischen die Stühle“

der verschiedenen Kostenträger gerieten und so letztlich auf eigene Kosten die

Tests beschaffen und durchführen müssten.

Helge Engelke fasst die aus Sicht der niedersächsischen Krankenhäuser zwingend

erforderlichen Inhalte eines weiteren Rettungsschirms, der auch für 2021 seine

Wirkung entfalten müsse, in den folgenden sieben Punkten zusammen:

Wiedereinführung der FreihaltepauschalenAussetzung der

Pflegepersonaluntergrenzen-VerordnungErhöhung des Pflegeentgeltwertes für

2021Fortführung der Verkürzung der Zahlungsfrist bei Krankenkassen auf fünf

Tage nach RechnungseingangFortführung der Absenkung der MDK-Prüfquote von 12,5

% auf 5 % pro QuartalKontinuierliche und jeweils ausreichende Verfügbarkeit von

Corona-TestsKompensation für ambulante Erlösausfälle.

Weitere Informationen:

- Dr. Hans-Heinrich Aldag, Vorsitzender der NKG (0511 / 307 63 0)

- Helge Engelke, Verbandsdirektor der NKG (0511 / 307 63 0)

- Marten Bielefeld, stv. Geschäftsführer der NKG (0511 / 307 63 49)

Thielenplatz 3 - 30159 Hannover – www.nkgev.info

Koordination dieser Presseinformation für die NKG:

Daniel Meier, F 0163 2885688, info@med8.de

Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) ist der Zusammenschluss

aller Krankenhäuser in Niedersachsen mit rund 41.000 Betten. 1,8 Mio. Patienten

werden pro Jahr in den niedersächsischen Krankenhäusern umfassend stationär

behandelt. Die Einrichtungen sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber

Niedersachsens. Rund 100.000 Mitarbeiter der verschiedenen Berufe beziehen ihr

Einkommen von den in der NKG zusammengeschlossenen Krankenhäusern.



Quelle: Niedersächsische Krankenhausgesellschaft, 04.11.2020