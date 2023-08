Wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser in Niedersachsen besonders schlecht - NKG-Indikator 2018 (Niedersächsische Krankenhausgesellschaft, PDF, 386 kB).

Hannover. Über die Hälfte der niedersächsischen Krankenhäuser wird

voraussichtlich auch 2019 in der Existenz bedroht sein. Das ist die Folgerung

aus einer Studie der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG). Diese

sieht Krankenkassen und Land Niedersachsen deshalb in der Pflicht zu einem

sofortigen Handeln. Der Druck ist auch deshalb groß, da Niedersachsen im

Vergleich zum Bundesdurchschnitt besonders schlecht darsteht.

Wenn sich nicht grundlegend etwas ändere, werde es 2019 keinen Lichtblick für

über 50 Prozent der niedersächsischen Krankenhäuser geben, erläutert Helge

Engelke, Verbandsdirektor der NKG. Schon für das zurückliegende Jahr gaben die

Krankenhäuser laut Studie an, von weiteren Verschlechterungen auszugehen. „Bei

über zwei Dritteln der Krankenhäuser ist demnach kein positives Ergebnis zu

erwarten.“ Die Studie zeige deutlich, dass weiterhin dringender Handlungsbedarf

seitens der Politik und der Krankenkassen besteht.

Die jährliche Studie zur wirtschaftlichen Situation der Krankenhäuser in Niedersachsen ermöglicht aufgrund ihrer hohen Teilnahmequote ein umfassendes Bild der Situation der Kliniken.

Sie zeigt, dass die geringfügige Verbesserung

der Jahresergebnisse 2016 nicht von Dauer war. Die in 2016 noch erkennbare

leichte Verbesserung der wirtschaftlichen Situation hat sich nicht fortgesetzt.

„2017 konnten lediglich 46,8 Prozent der Krankenhäuser in Niedersachsen ein

positives Jahresergebnis erzielen“, so Dr. Hans-Heinrich Aldag, Vorsitzender

der NKG: „Die Erwartungen für 2018 verschlechtern sich noch einmal deutlich.

Hier liegt der Anteil der erwarteten positiven Jahresergebnisse nur noch bei

lediglich 32,8 Prozent.“ Diese Zahlen zeigen, dass sich die Situation der

Krankenhäuser in Niedersachsen im Vergleich zur kürzlich veröffentlichten

bundesweiten Auswertung noch wesentlich schlechter darstellt.

Die Zahl der niedersächsischen Krankenhäuser, die schwarze Zahlen schreiben,

ist 2017 um 3,9 Prozentpunkte auf 46,8 Prozent zurückgegangen. Demgegenüber

stieg der Anteil der Krankenhäuser mit einem negativen Jahresergebnis 2017 auf

34,7 Prozent an. Dies ist eine Steigerung um 16,1 Prozent.

„Besonders alarmierend ist, dass die Krankenhäuser für 2018 mit einer weiteren

Verschlechterung der Jahresergebnisse rechnen“, erläutert Helge Engelke,

Verbandsdirektor der NKG: „Gestützt auf die Ergebnisse der ersten beiden

Quartale rechnen über zwei Drittel der Krankenhäuser für 2018 nicht mit einem

positiven Ergebnis.“ Die Studie zeige deutlich, dass weiterhin dringender

Handlungsbedarf seitens der Politik und der Krankenkassen besteht.

Auch der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen stellt die Krankenhäuser in

Niedersachsen vor erhebliche Probleme. Fast alle Krankenhäuser (97,3 Prozent)

gaben an, dass es schwierig beziehungsweise sehr schwierig ist, offene Stellen

im ärztlichen Dienst zu besetzen. Auch für den Pflegedienst meldeten 93,7

Prozent der Krankenhäuser entsprechende Probleme. „Dennoch kündigten fast 50

Prozent der Krankenhäuser für den ärztlichen Dienst beziehungsweise rund 70

Prozent für den Pflegedienst an, in den kommenden drei Jahren die Anzahl der

Vollkräfte steigern zu wollen“, beschreibt Dr. Hans-Heinrich Aldag die

Ergebnisse der Studie. Viele Häuser müssen dazu ergänzend auf teure

Honorarkräfte zurückgreifen, rund 35,9 Prozent im ärztlichen Dienst und rund

39,1 Prozent in der Pflege. „Der Fachkräftemangel ist massiv in den

niedersächsischen Krankenhäusern angekommen“, führt der Vorsitzende der NKG

weiter aus.

Rund 68,9 Prozent der Krankenhäuser in Niedersachsen gaben an, dass der

Fachkräftemangel die größte Herausforderung in den nächsten drei Jahren sei,

gefolgt vom Kosten- und Effizienzdruck (12,3 Prozent) beziehungsweise dem

Investitionsbedarf (10,4 Prozent). Auch die Menge der durch die Krankenkassen

angestoßenen MDK-Anfragen und die Digitalisierung werden als große

Herausforderungen benannt.

Die niedersächsischen Krankenhäuser brauchen Unterstützung! „Die Betriebskosten

und die Investitionskosten müssen endlich ausreichend gedeckt werden können“,

fordert Helge Engelke. Die notwendigen Mittel für eine faire Finanzierung der

Krankenhäuser sind sowohl bei den Krankenkassen als auch beim Land vorhanden.

Die Überschüsse der Krankenkassen befinden sich auf einem Höchststand und auch

das Land verfügt auf Grund von hohen Steuereinnahmen, über die notwendigen

Mittel. „Die Krankenkassen können mit dem Landesbasisfallwert 2019 ein

deutliches Zeichen setzen und die im Vergleich zu den anderen Bundesländern

schlechtere Situation durch eine Angleichung wenigstens an den

Bundesdurchschnitt verbessern. Das Sparen auf dem Rücken der in den

Krankenhäusern beschäftigten Menschen muss beendet werden“, appelliert Helge

Engelke.

