Notfallreform verträgt keinen Aufschub (Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser).

Ohne Notfallreform keine nachhaltige Reform der Krankenhauslandschaft. Regionale Patientensteuerung hat sich in der Corona-Pandemie bewährt. Einheitliche Einschätzung der Behandlungsdringlichkeit braucht unabhängige Versorgungsinstanz. Am morgigen Freitag berät der Bundestag erstmals über die jüngsten

Vorschläge des Gesundheitsministeriums zur Reform der Notfallversorgung. Von dem großen Reformwerk, mit der Einführung von sogenannten Integrierten Gesundheitszentren

an besonders geeigneten Krankenhausstandorten, ist dabei nicht mehr viel

übriggeblieben. Lediglich ein Auftrag an die Gremien der Selbstverwaltung

(Gemeinsamer Bundesausschuss) zur Festlegung einer einheitlichen Bewertung der

Behandlungsdringlichkeit in allen Krankenhausnotaufnahmen ist im

Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) noch enthalten.

Dabei bleibt eine Reform der Notfallversorgung für die deutschen Krankenhäuser

die zentrale Weichenstellung auf dem Weg zu einer nachhaltigen

Weiterentwicklung der gesamten Versorgungslandschaft. Nur wenn eine

flächendeckende und hochwertige Notfallversorgung in Verbindung mit einer

sinnvollen Patientensteuerung sichergestellt ist, können die

Krankenhausstrukturen zukunftsfähig aufgestellt werden. Vor dem Hintergrund des

erheblichen Fachkräftemangels in der stationären Versorgung sollte das

gemeinsame Interesse der Vermeidung von unnötigen stationären Aufenthalten

gelten.

Leider hat sich in der Vergangenheit vielerorts gezeigt, dass die bestehenden

Strukturen der Vertragsärzteschaft dabei keine große Unterstützung leisten.

„Eine effektive Notfallversorgung ist eine Frage der Organisation und nicht der

Zuständigkeit“, betont Dr. Matthias Bracht, Vorstandsvorsitzender der Allianz

Kommunaler Großkrankenhäuser e.V. (AKG-Kliniken). Mit den neuen gesetzlichen

Regelungen, die sich nun in der parlamentarischen Beratung befinden, versucht

der Minister die Krankenhäuser zur Selbstkontrolle zu zwingen. „So sinnvoll

eine einheitliche Bewertung der Behandlungsnotwendigkeit erscheint, so wenig

löst diese Vorgabe das Versorgungsproblem“, betont Nils Dehne, Geschäftsführer

der AKG-Kliniken. „Nur wenn im ambulanten Umfeld ein entsprechendes

interdisziplinäres Versorgungsangebot zur Verfügung steht, brauchen die

Patienten nicht mehr in die Notaufnahmen der Krankenhäuser zu kommen, ergänzt

Dr. Bracht aus der praktischen Erfahrung vor Ort.

In der Corona-Pandemie haben sich Strukturen für eine sinnvolle

Patientensteuerung bei akuten Symptomen bundesweit bewährt. Durch eine

unabhängige Begutachtung in den sogenannten Covid-Ambulanzen konnten die

Patienten zielgerichtet in die für sie adäquate Versorgung weitergeleitet

werden. Manchmal eben auch einfach nur in häusliche Quarantäne. So können

wertvolle Versorgungsressourcen geschont und den Patienten gleichzeitig eine

niederschwellige Versorgung gewährt werden.

Voraussetzung für diese sinnvolle Struktur ist eine organisatorisch weitgehend

unabhängige Instanz mit medizinischer Kompetenz und gesicherter

(fallunabhängiger) Finanzierung. Nur in einer solchen Struktur kann den

Patienten ein glaubwürdiges und rechtssicheres Versorgungsangebot offeriert

werden, ohne die wertvollen Ressourcen der Krankenhäuser unnötig zu belasten.

Die vielfältigen Erscheinungsformen dieser Strukturen aus der Corona-Pandemie

zeigen auch, dass es keiner staatlichen Zuweisung zu einem der bestehenden

Versorgungssektoren braucht, um eine gute Versorgung zu gewährleisten. Besser

wäre ein zeitgemäßes Verfahren zur Vergabe dieses Versorgungsauftrages an die

regionalen Akteure.

Natürlich muss die so getroffene Ersteinschätzung für die nachfolgenden

Behandler größtmögliche Verbindlichkeit genießen. Ebenso muss sichergestellt

werden, dass die relevanten Entscheidungsgrundlagen auch in der weiteren

Versorgung digital zur Verfügung stehen. Und letztendlich müssen auch die

Kostenträger an diese Bewertung gebunden sein, sodass eine nachträgliche

Regressforderung gegenüber dem behandelnden Leistungserbringer ausgeschlossen

bleibt.

Die Corona-Pandemie hat also nicht nur die Stärken und Schwächen des

Gesundheitssystems offengelegt, sondern auch diverse vielversprechende

Lösungsansätze hervorgebracht und erprobt. Der anstehende Wahlkampf und das

übliche Kräftemessen zwischen den verschiedenen Kompetenzebenen und den

etablierten Interessenvertretungen darf nicht davon abhalten, die dringend

notwendigen Reformen aktiv anzugehen. Hierfür braucht es neue Player und mutige

Entscheidungen.

Quelle: Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser, 25.02.2021