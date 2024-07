Notfallversorgung funktioniert nur mit Kooperation (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die Reform der ambulanten Notfallversorgung muss für die zukünftige Koalition eines der ersten wichtigen Handlungsfelder sein. Grundlage der Reform muss sein, dass die Notfallversorgung nur in enger, gleichberechtigter Kooperation zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten gelingen kann. Wir

benötigen Kooperationen, die sich an regionalen Bedürfnissen und Möglichkeiten

ausrichten. Im Vorfeld einer Reform benötigen wir aber auch eine ehrliche

Analyse des Status quo“, erklärte Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der

Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).

Deshalb hat das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) das Leistungsgeschehen

umfangreich analysiert. Untersucht wurde, wie die Versorgung organisiert ist,

aber auch, wie sich Öffnungszeiten der Arztpraxen auf die Verteilung von

Notfällen auswirken. Es ging grundsätzlich darum, die Situation der ambulanten

Notfallversorgung empirisch aufzuarbeiten. Zudem hat das DKI die Versorgung in

strukturschwachen Gebieten und vor allem die Stadt-Land-Unterschiede

untersucht. „Wir erkennen eindeutig, dass alleine die Vertragsärzte im Rahmen

des ambulanten Notdienstes die flächendeckende Notfallversorgung nicht

sicherstellen können. Die Krankenhäuser versorgen seit Jahren mehr als die

Hälfte der ambulanten Notfälle. So entfielen im Jahr 2018 von den 19,7

Millionen Notfällen 10,4 Millionen (53 Prozent) auf die Notaufnahmen der

Krankenhäuser und 9,3 Millionen (47 Prozent) auf den vertragsärztlichen

Bereitschaftsdienst. Dieser Anteil der ambulanten Notfälle in den Notaufnahmen

der Krankenhäuser ist seit 2013 konstant“, sagte Gaß.

Gleichzeitig verdeutlicht das Gutachten aber auch, dass stationärer und

ambulanter Bereich in vielen Regionen erfolgreich kooperieren. Probleme ergeben

sich meist dort, wo rechtliche Rahmenbedingungen die Kooperation und das

verstärkte Engagement von Krankenhäusern unterbinden. „Wir brauchen eine

Reform, die an diesen rechtlichen Sollbruchstellen ansetzt und vorhandene

Kooperation stärkt. Wir werden nur gemeinsam die Patientinnen und Patienten

flächendeckend und rund um die Uhr in gewohnter hoher Qualität im Notfall

versorgen können“, so Gaß.

Die Präferenzen der Patienten für eine multidisziplinäre Behandlung in

dringlichen Fällen an einem Ort, der garantiert für die Behandlung zur

Verfügung steht, sind wissenschaftlich unumstritten, werden aber teilweise

sowohl politisch als auch wissenschaftlich als Fehlinanspruchnahme ausgelegt.

„Die Krankenhäuser belastet die ambulante Notfallbehandlung in den Notaufnahmen

nicht nur personell und organisatorisch. Es sind vor allem ökonomische

Probleme, vor denen die Kliniken stehen. Eine weiterhin auf dem Einheitlichen

Bewertungsmaßstab basierende Kalkulation kann die Refinanzierung der Kosten von

Bereitschaftsdienstpraxen bzw. Notaufnahmen der Krankenhäuser nicht sichern,

ist diese doch auf die vertragsärztlichen Praxen ausgerichtet. Auch hier muss

die Reform ansetzen“, so Gaß.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 20.10.2021