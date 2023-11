Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Pädiatrie und der klinischen Geburtshilfe haben ihr Ziel verfehlt (Deutscher Hebammenverband).

Brandbrief an die Regierungskoalition: DHV warnt angesichts der aktuellen Gesetzes- und Reformvorstöße des Bundesgesundheitsministeriums vor massiven Versorgungsengpässen in der klinischen Geburtshilfe. Mit einem Brandbrief hat sich der Deutsche Hebammenverband (DHV) dieser Tage an die zuständigen Fraktionen in der Regierungskoalition gewandt. Die jüngsten Gesetzes- und Reformvorstöße, die Pflegepersonaluntergrenzen Verordnung (PpUGV),

das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz und die darin enthaltenen Änderungen zum

Pflegepersonalbudget

und

die Empfehlungen der Regierungskommission zur Weiterentwicklung der Pädiatrie

und der klinischen Geburtshilfe,

gefährdeten laut DHV im höchsten Maße die Versorgungsqualität in der klinischen

Geburtshilfe und damit die Versorgungssicherheit von Frauen und Kindern.

„Seit Jahren verschärft sich der Notstand in der klinischen Geburtshilfe“,

mahnt der DHV in seinem Brandbrief. Die seit Januar 2022 geltende

Pflegepersonaluntergrenzen Verordnung und der aktuelle Gesetzesentwurf für ein

GKV-Finanzstabilisierungsgesetz führten jetzt noch dazu, dass es Kliniken

absehbar unmöglich gemacht werde, Hebammenarbeit bedarfsgerecht einzuplanen und

zu refinanzieren.

Auch die von der Regierungskommission erst vor wenigen Wochen vorgestellten

Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Pädiatrie und der klinischen

Geburtshilfe hätten ihr Ziel von vornherein verfehlt, weil sie unter Ausschluss

fachärztlicher, Hebammen- oder sonstiger Expertise aus der klinischen

Geburtshilfe erarbeitet wurden. Die Empfehlungen der Kommission enthielten

zudem keine Vorschläge, wie zukünftig der Einsatz von genügend Fachkräften in

der Geburtshilfe von den Kliniken finanziert werden könnten. Dies hatte der DHV

bereits in einem Offenen Brief vom 25.08.2022 scharf kritisiert.

Weiterhin verweist der DHV in seinem Brandbrief darauf, dass die

Regierungskoalition die Eins-zu-eins-Betreuung von Frauen unter der Geburt im

Koalitionsvertrag fest verankert habe. Tatsächlich aber stünden die aktuellen

Initiativen, Gesetzesentwürfe und Verordnungen des BMG diesem Ziel diametral

entgegen.

Die Versorgung in der klinischen Geburtshilfe, so der Appell des DHV, darf

nicht weiter belastet werden. „Wenn die drei obenstehenden Problemfelder nicht

gelöst werden”, so der Verband in seinem Brandbrief, „drohen uns die

verbliebenen Kreißsäle und Stationen wegzubrechen. Das geht vor allem zu Lasten

von Frauen, Kindern und Familien in einer der wichtigsten, aber auch

verletzlichsten Phasen ihres Lebens.“

Quelle: Deutscher Hebammenverband, 27.09.2022