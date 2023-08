Kleine Anfrage der Linken zum Notstand in Kinderkliniken (Bundestag).

Die Anzahl der Betten in Kinderkliniken sowie das für entsprechende Behandlungen zur Verfügung stehende Personal in Hessen, ist nach den Angaben betroffener Eltern in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Betroffen sind dabei laut Informationen der

Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 22. Oktober 2018 nicht nur ländliche Regionen, sondern auch Großstädte und Ballungsgebiete wie Frankfurt am Main, Darmstadt, Wiesbaden und Kassel. Dieser Missstand, der durch die zunehmende Ökonomisierung des

Gesundheitssystems verursacht wurde, ist nicht auf Hessen beschränkt, sondern betrifft alle Bundesländer. Bundesweit wurden seit dem Jahr 1991 jede fünfte Kinderabteilung geschlossen und vier von zehn Betten in der stationären Kinder- und

Jugendmedizin abgebaut. [...]

Quelle: Bundestag, 07.01.2019