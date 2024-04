NRW-Krankenhäuser bereiten sich auf regionale Verhandlungen vor

NRW-Krankenhausplanung: Ziel sei, vertretbare regionale Lösungen für die Krankenhäuser finden (KGNW).

Die neue Krankenhausplanung für NRW startet am 1. September in die entscheidende Phase: Ab diesem Zeitpunkt beginnt das regionale Planungsverfahren in den 16 Versorgungsregionen des Landes. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat in dieser Woche den Zeitplan für die regionale Konkretisierung der

vorgestellt. „Wir gehen als Vorreiter mutig voran“, sagte bei einer Pressekonferenz, an der auch der Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Ingo Morell, sowie Vertreter der

beiden Ärztekammern und der Krankenkassen teilnahmen. Alle Beteiligten hoben

den Konsens über die neue Krankenhausplanung hervor.

Anfang September soll der Startschuss fallen, mit dem das Ministerium für

Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) den 337 Krankenhäusern Informationen zum

Verfahren und Antragsunterlagen zusendet. Die Häuser können sich mit diesen

Unterlagen bis zum Ende der Herbstferien im Oktober auf ihr regionales

Planungsverfahren vorbereiten. Dieses beginnt dann formell am 17. Oktober mit

der Aufforderung der jeweiligen Bezirksregierung, die Anträge auszufüllen und

über eine eigens eingerichteten Datenaustausch- und Analyseplattform

hochzuladen. Die Frist dafür läuft bis zum 17. November.

Mit diesem Datum fordern die Bezirksregierungen die Krankenhausträger und die

Verbände der Krankenkassen zu konkreten Verhandlungen auf. Sechs Monate haben

die Parteien Zeit, um eine Einigung zu erzielen. Danach übernehmen die

Krankenkassen wieder das Verfahren. Am Ende entscheidet das MAGS über die

regionalen Versorgungsstrukturen. Wenn in den Regionen keine Einigung erzielt

werde, sei er auch zu unbequemen Entscheidungen bereit, betonte Laumann. „Aus

regionaler Sicht ist es immer besser, wenn man die Dinge vor Ort löst.“ Er gehe

davon aus, dass bis Ende 2024 jedes Krankenhaus einen Feststellungsbescheid

über das künftige Leistungsspektrum erhalten habe. Die anschließende Umsetzung

werde einige Zeit in Anspruch nehmen. „Ich habe vor der Umsetzung auch

Manschetten“, gab Laumann zu. Diese neue Krankenhausplanung mit einem

Systemwechsel sei eine der größten Herausforderungen für ihn als Minister.

„Ich hoffe sehr, dass die Krankenhäuser mit diesem Versorgungsauftrag eine

wirtschaftliche Grundlage haben, dass sie eine schwarze Null schreiben können“,

sagte der Minister. Er bekräftigte das Ziel, für 90 Prozent der Bevölkerung

solle ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung binnen 20 Autominuten

erreichbar sein. „Es geht nicht darum, Tabula rasa zu machen, sondern es geht

darum, die Versorgung in der Fläche zu sichern.“

KGNW-Präsident Ingo Morell betonte, die regionalen Planungsverfahren seien die

Stärke des in NRW gewählten Ansatzes: „Die regionalen Anforderungen sind

ausschlaggebend dafür, dass hier eine Konsolidierung und Modernisierung der

Krankenhauslandschaft mit dem richtigen Augenmaß stattfindet. Gerade in einem

so großen und vielfältigen Bundesland wie Nordrhein-Westfalen wird schnell

klar, dass es nicht das eine Raster gibt, das überall passt – in den Metropolen

und großen Städten wie in den ländlichen Regionen.“ Die Systematik ermögliche

es, vertretbare regionale Lösungen für die Krankenhäuser finden. Morell sagte:

„Denn eine hochwertige medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten

setzt gesunde Klinik-Strukturen voraus. Das bedeutet, dass wir überall im Land

über leistungsfähige und wirtschaftlich stabile Krankenhäuser als elementare

Daseinsvorsorge verfügen.“ Dafür müsse der Anspruch, den Krankenhausplan als

lernendes System zu begreifen, mit Leben gefüllt werden.

Der Präsident der KGNW erneuerte die Forderung nach verlässlichen und

ausreichenden Finanzmitteln für die Umsetzung der Krankenhausplanung. „Unsere

Forderung bleibt, dafür einen mit mindestens zwei Milliarden Euro

ausgestatteten Krankenhausstrukturfonds für die kommenden fünf Jahre

bereitzustellen.“

Quelle: KGNW, 12.08.2022