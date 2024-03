NRW-Landesregierung unterstützt das Klinikum Stadt Soest mit rund zwei Millionen Euro

Mit den NRW-Fördermitteln kann das Klinikum Soest die Station für Geriatrie umbauen und die Versorgung Hochbetagter weiter verbessern (Pressenachricht).

Förderung ermöglicht Umbau der geriatrischen Station und stärkt dadurch die regionale Versorgung von Menschen im höheren Lebensalter in Soest. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat im Rahmen des Investitionsprogramms Krankenhaus-Einzelförderung am Montag, 25. April 2022, in den Räumlichkeiten

der Bezirksregierung Arnsberg einen Förderbescheid über rund zwei Millionen Euro an das Klinikum der Stadt Soest übergeben.

Mit den Fördermitteln kann das Klinikum die Station für Geriatrie umbauen.

Dadurch können ältere Patientinnen und Patienten in Zukunft noch besser

versorgt werden.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärt: „Ich freue mich sehr, dass wir

mit der Förderung einen Umbau der Geriatrie im Klinikum Soest ermöglichen und

das Klinikum so die Versorgung der älteren Patientinnen und Patienten zeitgemäß

weiterentwickeln kann. Betagte und hochbetagte Menschen sollen in Soest die

bestmögliche Versorgung erhalten. Die Landesregierung unterstützt mit der

Förderung dabei gerne.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir bei der Förderung durch das Land berücksichtigt

wurden. Das zeigt, dass die hohe Versorgungsleistung unseres Hauses auch

überregional anerkannt wird,“ so Christian Schug, Geschäftsführer des Klinikums

Stadt Soest. „Die besondere Versorgung von älteren Patientinnen und Patienten

gehört zu unseren Schwerpunkten, die wir entsprechend des individuellen Bedarfs

kontinuierlich weiter ausbauen und stärken.“

„Unser Zentrum für Altersmedizin vereint die stationären Bereiche Geriatrie,

Alterstraumatologie und rehabilitative sowie palliative Geriatrie. Hinzu kommen

die teilstationäre Geriatrische Tagesklinik, die Gedächtnisambulanz und die

Geriatrische Institutsambulanz. Durch dieses Komplettangebot bieten wir älteren

Patientinnen und Patienten unter einem Dach eine interdisziplinäre und

qualitativ hochwertige Versorgung und die optimale Möglichkeit zur

Wiederherstellung und Erhaltung ihrer Eigenständigkeit“, so Dr. med. Thomas

Keweloh, Chefarzt der Inneren Medizin und Geriatrie im Klinikum der Stadt

Soest.



Hintergrund

Mit dem Investitionsprogramm Krankenhaus-Einzelförderung der Landesregierung

wird die Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen weiter verbessert. Ziel

ist es, auch zukünftig eine qualitativ hochwertige und patientengerechte

Versorgung für die Menschen sicherzustellen. Für das Jahr 2022 wurde der

Förderschwerpunkt „Stärkung der patientenorientierten Versorgung im höheren

Lebensalter (Altersmedizin)“ festgelegt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von rund 100

Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt werden damit 20 Maßnahmen in

20 Krankenhäusern gefördert

Quelle: Pressenachricht, 25.04.2022