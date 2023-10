NRW: Ohne klare Kriterien bleibt Gesetz zur Krankenhausplanung eine leere Hülle (Krankenhausgesellschaft NRW).

Zu früh und zu unbestimmt: Der Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW), Jochen Brink, bezeichnet die an diesem Mittwoch vorgesehene Verabschiedung des Krankenhausgestaltungsgesetzes durch den Landtag als übereilt. So lange die Konturen der angekündigten Krankenhausplanung nicht

ausreichend erkennbar seien, verfolge das Gesetz ein unbestimmtes Ziel. „Ohne

praxistaugliche Kriterien, an welchem Bedarf die stationäre Versorgung der

Patientinnen und Patienten vor Ort künftig ausgerichtet wird, bleibt das Gesetz

nicht mehr als eine leere Hülle. Über die entscheidenden Fragen indes, welche

medizinischen Behandlungen ein Krankenhaus in Zukunft noch anbieten darf,

besteht aber weiterhin Unklarheit“, sagt Brink.

Mit dem jetzt verabschiedeten Gesetz werde der Einstieg in eine an

Leistungsgruppen ausgerichtete Krankenhausplanung legitimiert, deren

Auswirkungen fast vier Monate nach Einbringung in den Landtag noch immer in

wesentlichen Punkten unklar seien. „Die Frage, nach welchen Parametern der

regionale Bedarf ermittelt wird, ist bis heute unbeantwortet“, stellt der

KGNW-Präsident fest. „Es wäre aber ein schwerer Fehler, die wirtschaftlichen

Folgen für das einzelne Krankenhaus zu unterschätzen. Eine Reform der

Krankenhausplanung kann nur mit den Krankenhäusern und bestimmt nicht gegen sie

funktionieren.“ Überdies berge eine zu detaillierte Aufsplitterung der

Leistungsgruppen und -bereiche die Gefahr, dass die wohnortnahe Versorgung der

Patientinnen und Patienten auf der Strecke bleibe.

Brink betont: „Nordrhein-Westfalen verfügt über eine sehr gute und gerade in

der Pandemie als verlässlich bewährte Krankenhausstruktur mit einer guten

Erreichbarkeit. Maßstab für eine weiterführende Krankenhausplanung muss deshalb

eine weitere Verbesserung dieser schon jetzt hohen Versorgungsqualität sein.“

Die Krankenhäuser in NRW seien offen für einen Veränderungsprozess, der für die

einzelnen Regionen ein auch mit mehr ambulanten Leistungen verbessertes Angebot

bringe. Bei der von der Landesregierung angestrebten Krankenhausplanung müsse

jedoch klar sein, dass sogar Schließungen von Abteilungen oder gar ganzen

Häusern die Folge sein könnten. „Auch Klinikkapazitäten abzubauen, kostet viel

Geld. Das muss die Landesregierung einkalkulieren“, erinnert Brink. „Die Pläne

des Landes dürfen nicht dazu führen, dass vor allem Krankenhäuser der

Grundversorgung in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und zukünftig eine

wohnortnahe Versorgung der Bürgerinnen und Bürger gefährdet ist.“

Quelle: Krankenhausgesellschaft NRW, 03.03.2021