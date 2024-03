NRW unterstützt Dortmunder Krankenhäuser mit rund 13 Millionen Euro

NRW-Einzelförderung: Betagte und hochbetagte Menschen sollen in Dortmunder Krankenhäusern die bestmögliche Versorgung erhalten (Medienaussendung).

Förderung ermöglicht Neubau von Frischküche und Schaffung neuer Isoliermöglichkeiten im Hüttenhospital sowie Neubau von geriatrischer Tagesklinik im Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund und stärkt dadurch die regionale Versorgung von Menschen im höheren Lebensalter. Gesundheitsminister Karl-Josef

Laumann hat im Rahmen des Investitionsprogramms Krankenhaus-Einzelförderung am Montag, den 25. April 2022 in den Räumlichkeiten der Bezirksregierung Arnsberg einen Förderbescheid über rund 11,8 Millionen

Euro an das Hüttenhospital übergeben.

Mit den Fördermitteln kann die Klinik eine Frischküche sowie neue

Isoliermöglichkeiten im Bereich Altersmedizin errichten. Einen weiteren

Förderbescheid über rund 1,3 Millionen Euro überreichte der Minister an das

Knappschaftskrankenhaus. Die Förderung ermöglicht dem Krankenhaus den Bau einer

geriatrischen Tagesklinik.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärt: „Ich freue mich sehr, dass wir

mit der Förderung den Neubau einer Frischküche und die Schaffung neuer

Isoliermöglichkeiten im Hüttenhospital sowie den Neubau einer geriatrischen

Tagesklinik im Knappschaftskrankenhaus ermöglichen. So können die Kliniken die

Versorgung der älteren Patientinnen und Patienten weiter verbessern. Betagte

und hochbetagte Menschen sollen in Dortmund die bestmögliche Versorgung

erhalten. Die Landesregierung unterstützt mit der Förderung dabei gerne.“

„Mit neuen und innovativen Konzepten wollen wir mit der Unterstützung des

Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zeigen was Altersmedizin

heutzutage alles kann. Neben dem Bau einer Frischküche mit dem Fokus auf

gesunde und nachhaltig zubereitete Kostformen für ältere Menschen und der

Schaffung weiterer Isoliermöglichkeiten im Krankenhaus sieht das ambitionierte

Projekt unter anderem auch Essenssäle als Orte der Begegnung vor”, betont René

Thiemann, Geschäftsführer des Hüttenhospitals.

„Die zu errichtende Tagesklinik bildet einen wichtigen Baustein in der

ganzheitlichen altersgerechten Behandlung, der die Chancen der Patientinnen und

Patienten auf bestmögliche Rückkehr in einen eigenständigen Alltag erhöht. Die

Verbindung aus stationärer sowie teilstationärer Versorgung ergänzt das

Versorgungsangebot am Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund optimal und stellt

eine Verbesserung der Versorgungsqualität dar“ sagt Stefan Aust,

Hauptgeschäftsführer der Klinikum Westfalen GmbH, dem Träger des

Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund.



Hintergrund

Mit dem Investitionsprogramm Krankenhaus-Einzelförderung der Landesregierung

wird die Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen weiter verbessert. Ziel

ist es, auch zukünftig eine qualitativ hochwertige und patientengerechte

Versorgung für die Menschen sicherzustellen. Für das Jahr 2022 wurde der

Förderschwerpunkt „Stärkung der patientenorientierten Versorgung im höheren

Lebensalter (Altersmedizin)“ festgelegt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von rund 100

Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt werden damit 20 Maßnahmen in

20 Krankenhäusern gefördert

Quelle: Medienaussendung, 25.04.2022