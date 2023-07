Ohne Stärkung der Krankenhäuser als Anker gibt es keine zukunftssichere Gesundheitsversorgung (VKD).

Es kam einem Déjà-vu gleich: Der 44. Deutsche Krankenhaustag, der vom 15. bis zum 17. November virtuell in Düsseldorf stattfand, startete gesundheitspolitisch wie der im vorigen Jahr - mit Corona. War es in 2020 die zweite Welle, ging es nun um die Bewältigung der vierten. An die politischen Entscheider

gerichtet forderte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald Gaß, schnelle, kurzfristige Maßnahmen zur Stabilisierung der Kliniken. Die Häuser benötigten sehr schnell maximalen

Handlungsspielraum, um nach medizinischen Kriterien das Regelsystem wieder an

die Situation vor Ort anzupassen. Ein Rettungsschirm sei notwendig - und zwar

für alle Krankenhäuser. Positiv wurde von den Kongressteilnehmern der von den

Ampelkoalitionären vorgeschlagene Versorgungsaufschlag gewertet.

Die Erkenntnis aus den Anfangsmonaten der Pandemie stimmte für jeden sichtbar

aber nach wie vor: Die seit Jahren angestauten Mängel des Systems zeigen sich

inzwischen in besonders krasser Form. Das Generalthema des Krankenhaustags

„Kurswechsel in der Krankenhauspolitik?!“ zielte daher natürlich in die

richtige Richtung. Wobei sich das Fragezeichen auf die Politik, das

Ausrufezeichen auf die dringend notwendigen Reformen bezog. Während von der

Noch-Bundesregierung aus Sicht des VKD hierzu keine substanziellen Beiträge

mehr erwartet werden konnten, gab es im Rahmen der Eröffnung aus den

Koalitionsgesprächen der Ampelparteien durchaus hoffnungsvolle Informationen,

etwa, was einen Bund-Länder-Pakt zur Strukturentwicklung betrifft, auch für die

mögliche Inkraftsetzung der Pflegepersonalregelung 2.0. und eine sorgsamere

Auftragsvergabe an den Gemeinsamen Bundesausschuss auch unter dem Aspekt der

Entbürokratisierung.

„Zu einer nachhaltigen, zukunftssicheren Gesundheitsversorgung gehört zwingend

eine Stärkung der Krankenhäuser als Anker dieser Versorgung“, betonte Dr. Josef

Düllings, Präsident des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands.

„Dafür brauchen wir endlich – und das fordert der VKD schon seit etlichen

Jahren – ein Zukunftskonzept Deutsches Krankenhaus. Dieses Konzept sollte nicht

am grünen Tisch entwickelt werden, sondern wir erwarten, dass die Praktiker,

speziell auch das Management vor Ort, einbezogen werden. Viel zu oft haben wir

schon erlebt, dass Gesetze und Regelungen in der Praxis im mildesten Fall

Kopfschütteln ausgelöst haben. Hinzugekommen sei fast in jedem Fall ein

‚Bürokratiebooster‘, verbunden mit unrealistischen Fristsetzungen und der

Androhung von Sanktionen.“

Der VKD spricht sich für sinnvolle Strukturreformen aus, die eine

flächendeckende Gesundheitsversorgung auch in der Zukunft ermöglichen und dabei

die Realität nicht ausblenden. Dazu gehört, die sich stetig vergrößernden

Lücken in der ambulanten Versorgung nicht nur zur Kenntnis zu nehmen. „Die

künftig notwendige ambulant-stationär integrierte Versorgung ist nur von den

Krankenhäusern zu leisten. Der Gesetzgeber sollte daher die ambulante

Behandlung am Krankenhaus in die Selbstverwaltungskompetenz der Klinken

überführen und die auskömmliche Finanzierung dafür garantieren. In den

Fachgebieten, in denen die kassenärztliche Versorgung die Sicherstellung nicht

mehr zeitnah leisten kann, muss daher auch eine Zulassung der Kliniken für

diese Leistungen per Gesetz erfolgen“, betonte Dr. Düllings die Forderung des

Verbandes. Verwiesen werden müsse in diesem Zusammenhang aber auch darauf, dass

im Wahlprogramm der SPD als ein Ziel die Neuordnung der Rollenverteilung

zwischen ambulantem und stationärem Sektor durch Überwindung der

Sektorengrenzen festgeschrieben sei, zu der eine stärkere Öffnung von

Krankenhäusern für ambulante, teambasierte und interdisziplinäre Formen der

Versorgung gehöre. „Ein Wahlversprechen, das wir vom Gewinner der

Bundestagswahl im Interesse der Patientenversorgung auch einfordern.“

Ein Top-Thema der nächsten Jahre und wichtiger Teil einer Strukturreform der

Gesundheitsversorgung werde daher die Ambulantisierung sein. Diese werde und

müsse immer stärker von den Krankenhäusern zu leisten sein. Das erläuterte der

VKD-Präsident auch im Forum zur Ambulantisierung am zweiten Kongresstag. Grund

dafür sei nicht nur der stetige Rückzug niedergelassener Ärzte aus den

ländlichen Regionen und der Wunsch junger Ärzte, angestellt zu arbeiten. Der

technische und medizinische Fortschritt ermögliche ebenfalls, mehr bisher

stationär behandelte Patienten ambulant zu versorgen. Dieses ambulante

Leistungspotenzial werde sich stetig vergrößern.

Die Politik müsse den Krankenhäusern im Hinblick auf eine gesicherte Versorgung

ermöglichen, dieses ambulante Potenzial tatsächlich auszuschöpfen – auch durch

eine entsprechende – gerechte – Finanzierung, die es bisher nicht gebe.

Stattdessen werde weiter auf das zersplitterte System aus Kassenärzten und

Rettungsdiensten gesetzt – das teuerste und für die Patienten vor allem in

Notfällen umständlichste System. Dr. Düllings: „Der für die Krankenkassen

preiswerteste und für die Patienten beste Weg ist der direkte Zugang zur

Klinik“. Das war nur ein Beispiel von mehreren, das den VKD-Präsidenten zu dem

Fazit führte: „So lange die Sicherstellung für die ambulanten Leistungen

exklusiv bei den Kassenärzten bleibt, ist das Ambulantisierungspotenzial kaum

zu heben“. Das aber sei zwingend notwendig, um die Gesundheitsversorgung

zukunftssicher neu zu gestalten.

Das umfangreiche Programm des digitalen 44. Deutschen Krankenhaustags konnte im

Livestream verfolgt werden. Die Teilnehmer - Top-Entscheider aus allen

Berufsgruppen der Kliniken, Vertreter der Gesundheitspolitik und der

Krankenkassen - diskutierten über Digitalisierung, Finanzierung, Personal,

Management, Organisation. In der Abschlussveranstaltung erklärte VKD-Präsident

Dr. Josef Düllings in einem emotionalen Appell an Politik und Gesellschaft, die

Kliniken würden in dieser vierten Pandemiewelle wieder die Kohlen aus dem Feuer

holen, könnten aber nicht alles allein leisten. Deutschland sei ein starkes

Land, habe aber hier versagt. Die Krankenhäuser stünden jetzt im Fokus. Auch er

forderte einen Rettungsschirm für alle Häuser, differenziert nach den

Einsatzgebieten, um diese schwierige Lage einigermaßen zu überstehen. Er

appellierte gleichzeitig an die Medien, nicht in eine Panikkommunikation zu

verfallen. Es gehe um Zusammenhalt.

Traditionell findet der Deutsche Krankenhaustag parallel zur Medica, der

weltgrößten Medizinmesse, und zur Compamed, statt, die in diesem Jahr vom 15.

bis zum 18. November in hybrider Form veranstaltet wurden. Rund 3.000

Aussteller aus 70 Nationen (knapp 500 bei der Compamed) waren direkt vor Ort

und präsentierten hier ihre Produkte, Dienstleistungen und zahlreiche

Neuentwicklungen. Die Messe Düsseldorf zeigte sich sehr zufrieden mit dem

Ergebnis. Die Erwartungen der Kunden seien vielfach übertroffen worden. 46.000

Fachbesucherinnen und -besucher (73 Prozent internationaler Anteil) aus 150

Nationen hätten die Gelegenheit genutzt, sich im direkten Austausch vor Ort

über ein umfassendes Spektrum an Innovationen für die ambulante und stationäre

Versorgung inklusive aller Schritte ihrer Entwicklung und Fertigung zu

informieren.

Auch der Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands war mit einem eigenen

Stand präsent, informierte über den VKD, seine Leistungen für Mitglieder und

empfing Interessenten und Partner zu zahlreichen Gesprächen. „Neben den

Repräsentanten aus unseren Gremien im Bund, aus Landes- und Fachgruppen, die

wir hier begrüßen konnten, haben wir viele interessante Gespräche mit Besuchern

aus Partnerverbänden, aber auch aus dem Gesundheitsbereich anderer europäischer

Länder geführt“, resümierte VKD-Geschäftsführer Dr. Jens-Uwe Schreck. „So

konnten wir zum Beispiel hier die Partnerschaft mit dänischen Kollegen weiter

vertiefen und es gab auch aus Norwegen Interesse an einer ähnlichen

Zusammenarbeit.“

Hintergrund

Der Deutsche Krankenhaustag wird immer parallel zur Medica und in

Zusammenarbeit mit der Messe Düsseldorf organisiert und ausgerichtet.

Trägergesellschaft der Konferenz ist die Gesellschaft Deutscher Krankenhaustag

(GDK) mit den Gesellschaftern Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), Verband

der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands (VLK) und Verband der

Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD). Der Pflegebereich ist durch die

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen in

Deutschland (ADS) und den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBFK) in

die Arbeit der GDK eingebunden.

Quelle: VKD, 19.11.2021