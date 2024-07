Pandemiebekämpfung und Strukturreformen entschlossen angehen (AOK Bundesverband).

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz will den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach zum Bundesgesundheitsminister machen. Der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes freut sich auf ein entschlossenes Regierungshandeln:

"Die Nominierung von Karl Lauterbach als Gesundheitsminister ist eine gute

Wahl. Angesichts der immens großen Herausforderungen in der Gesundheitspolitik

kommt es jetzt mehr denn je darauf an, dass die notwendigen Entscheidungen an

einem klaren ordnungspolitischen Kompass ausgerichtet sind. Mit einer Politik,

die sich an Umfragen und Stimmungen orientiert, lassen sich die anstehenden

Strukturprobleme nicht lösen. Der zukünftige Gesundheitsminister hat nicht erst

in der Pandemie bewiesen, dass er sich wie kaum ein anderer an Sachargumenten

orientiert und seine Positionen nachhaltig vertritt. Zudem kennt kaum jemand

das deutsche Gesundheitswesen und dessen Dauerbaustellen besser als er. Wir

freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit und entschlossenes

Regierungshandeln."

Quelle: AOK Bundesverband, 06.12.2021