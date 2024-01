Patientendaten-Schutz-Gesetz: Digitalisierung im Gesundheitswesen voranbringen (Bundesgesundheitsministerium).

Die digitale Vernetzung bietet große Chancen für die medizinische und pflegerische Versorgung in Deutschland. Um die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen, hat das Kabinett den Entwurf eines Gesetzes zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur beschlossen. Ab dem 1. Januar 2021 werden die Krankenkassen

die elektronische Patientenakte zur Verfügung stellen, die schrittweise weiterentwickelt und nutzbar gemacht

wird. Ziel ist, eine sichere, nutzerfreundliche und barrierefreie digitale

Kommunikation zwischen Behandelnden und Patientinnen und Patienten zu

ermöglichen und hierdurch Abläufe im Behandlungsalltag zu vereinfachen.

Neben Befunden, Arztberichten oder Röntgenbildern lassen sich ab dem Jahr 2022

auch der Impfausweis, der Mutterpass, das gelbe Untersuchungsheft für Kinder

und das Zahnbonusheft in der elektronischen Patientenakte speichern.

Patienten entscheiden über ihre Daten

Die Nutzung der elektronischen Patientenakte ist für die Versicherten

freiwillig. Welche Daten werden gespeichert? Wer darf zugreifen? Werden Daten

wieder gelöscht? Über all diese Fragen werden künftig die Versicherten

entscheiden.

Klare Regeln für Datenschutz, Datensicherheit und datenschutzrechtliche

Verantwortlichkeit werden dafür sorgen, dass sensible Gesundheitsdaten wie

Befunde, Diagnosen, Medikationen oder Behandlungsberichte bestmöglich geschützt

sind.

Ausbau der digitalen Anwendungen

Vorgesehen ist ferner die stufenweise Einbindung weiterer innovativer digitaler

medizinischer Anwendungen in die Telematik-Infrastruktur:

Die elektronische Verordnung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln

mittels E-Rezept soll ab dem 1. Januar 2022 möglich sein. Mithilfe einer App

soll sich das E-Rezept direkt auf das Smartphone laden lassen.

Auch Überweisungsscheine sollen zukünftig in elektronischer Form übermittelt

werden können.

Zudem sollen weitere Leistungserbringer an die Telematik-Infrastruktur

angebunden werden, beispielsweise Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen.

Auch die Angehörigen der Pflegeberufe sollen künftig einen Zugriff auf die

elektronische Patientenakte erhalten können.

Ärztinnen und Ärzte erhalten eine Vergütung, wenn sie die Versicherten bei der

Nutzung der elektronischen Patientenakte und der Verarbeitung von Daten in der

elektronischen Patientenakte unterstützen; Krankenhäuser erhalten hierfür einen

Zuschlag. Auch Apothekerinnen und Apotheker werden dafür vergütet, wenn sie den

Versicherten helfen, die elektronische Patientenakte zu befüllen und zu

nutzen.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, 01.04.2020