Personalbemessungsinstrument fehlt - Deutscher Pflegerat fordert Personalbemessung für Pflegende auch im Krankenhaus

Verabschiedung des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes ist ein erster Schritt –

Der Deutsche Bundestag hat heute (9. November 2018) das Gesetz zur Stärkung des

Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – PpSG) beschlossen. Hierzu

erklärt Franz Wagner, Präsident des Deutschen Pflegerats e.V. (DPR):

„Der Pflegepersonalmangel - nicht zuletzt als Folge einer prekären

Personalbemessung - in unseren Krankenhäusern, Pflegediensten und stationären

Pflegeeinrichtungen besteht seit Langem. Die Arbeitsbedingungen laden

vielerorts nach wie vor nicht zum Arbeiten ein. Diese Fehlentwicklungen sind

nicht kurzfristig umkehrbar. Der Deutsche Pflegerat betrachtet die jetzt

beschlossenen Maßnahmen als ersten Schritt, dem zügig und nachhaltig weitere

folgen müssen. Wir erwarten auch, dass in der Konzertierten Aktion Pflege ein

Gesamtkonzept für Pflegeberufe für die nächsten 10 Jahre entwickelt wird.

Der Deutsche Bundestag hat mit seinem Beschluss für das

Pflegepersonal-Stärkungsgesetz einen ersten Schritt für mehr Pflegepersonal und

damit für bessere Arbeitsbedingungen getan. Das zeigt, dass die Politik das

gravierende Problem des Mangels an Fachpersonen in den Pflegeberufen und die

damit verbundene mangelnde Zukunftssicherung der Bevölkerung hinsichtlich der

pflegerischen Versorgung endlich erkannt hat und angehen möchte. In der letzten

Legislaturperiode sind die professionell Pflegenden nahezu vergessen worden.

Jetzt stehen ihre Belange zu Recht im Mittelpunkt.

Zu begrüßen ist die Rückkehr zum Prinzip der Selbstkostendeckung im

Krankenhausbereich, im Bereich des Pflegepersonals. Was fehlt, um Personal

nachhaltig und gestuft aufzubauen, ist der Einsatz eines verbindlichen

Instrumentes zur Ermittlung des Pflege- und Personalbedarfes in den

Krankenhäusern. Für die Langzeitpflege soll dies Mitte des Jahres 2020

vorliegen. Ohne ein solches Instrument für die Krankenhäuser besteht die

Gefahr, dass die Pflegepersonalbudgets chronisch unterfinanziert sein werden,

da sie auf der Grundlage der derzeitigen defizitären Personalausstattung

berechnet werden.

Die Unterstützung der Pflege im Krankenhaus darf jedoch nicht dazu führen, dass

wegen des Wettbewerbs zwischen den Sektoren Stellen in der ambulanten und

stationären Pflege in Pflegediensten und stationären Pflegeeinrichtungen noch

schwerer zu besetzen sind. Wir brauchen eine Strategie, die das gesamte

Berufsfeld im Blick hat.

Richtig ist, dass zumindest teilweise in stationären Pflegeeinrichtungen das

Pflegepersonal für die medizinische Behandlungspflege nun seitens der Kassen

finanziert wird. Hier ist sicherzustellen, dass nur Pflegepersonal diese

Leistungen übernimmt, welches dazu auch qualifiziert ist und auch hier der

finanzierte Stellenumfang ausgebaut wird.

Beim nächsten Schritt für eine Stärkung des Pflegepersonals muss dringend auch

die ambulante Pflege und die Pflege in Reha-Kliniken stärker ins Auge gefasst

werden, als dies jetzt erfolgt ist."

Ansprechpartner:

Franz Wagner

Präsident des Deutschen Pflegerats

Deutscher Pflegerat e.V. (DPR)

Bundesarbeitsgemeinschaft Pflege- und Hebammenwesen

Alt-Moabit 91, 10559 Berlin

Telefon: (0 30) 398 77 303

Telefax: (0 30) 398 77 304

E-Mail: presse@deutscher-pflegerat.de

Internet: www.deutscher-pflegerat.de

Zum Deutschen Pflegerat e.V. (DPR):

Der Deutsche Pflegerat e.V. wurde 1998 gegründet, um die Positionen der

Pflegeorganisationen einheitlich darzustellen und deren politische Arbeit zu

koordinieren. Darüber hinaus fördert der Zusammenschluss aus 16 Verbänden die

berufliche Selbstverwaltung. Als Bundesarbeitsgemeinschaft des Pflege- und

Hebammenwesens und Partner der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen vertritt

der Deutsche Pflegerat heute die insgesamt 1,2 Millionen Beschäftigten der

Pflege. Über die berufliche Interessensvertretung hinaus ist der Einsatz für

eine nachhaltige, qualitätsorientierte Versorgung der Bevölkerung oberstes

Anliegen des Deutschen Pflegerats.

Präsident des Deutschen Pflegerats ist Franz Wagner. Vize-Präsidentinnen sind

Irene Maier und Christine Vogler.

Mitgliedsverbände:

Arbeitsgemeinschaft christlicher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen

e.V. (ADS); AnbieterVerband qualitätsorientierter

Gesundheitspflegeeinrichtungen e.V. (AVG); Bundesverband Lehrende Gesundheits-

und Sozialberufe e.V. (BLGS); Bundesverband Geriatrie e.V. (BVG); Bundesverband

Pflegemanagement e.V.; Deutscher Hebammenverband e.V. (DHV); Berufsverband

Kinderkrankenpflege Deutschland e.V. (BeKD); Bundesfachvereinigung Leitender

Krankenpflegepersonen der Psychiatrie e.V. (BFLK); Deutscher Berufsverband für

Pflegeberufe e.V. (DBfK); Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und

Funktionsdienste e.V. (DGF); Deutscher Pflegeverband e.V. (DPV); Katholischer

Pflegeverband e.V.; Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz

e.V. (VdS); Verband für Anthroposophische Pflege e.V. (VfAP); Vereinigung der

Hygienefachkräfte der Bundesrepublik Deutschland e.V. (VHD) und Verband der

Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der Universitätsklinika e.V.

Deutschland (VPU).

