Personalvorschlag für das Bundesgesundheitsministerium: Krankenhäuser wünschen Karl Lauterbach viel Erfolg (DKG).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßt, dass mit der Benennung von Karl Lauterbach ein Gesundheitspolitiker mit viel Erfahrung und Wissen die politische Leitung des wichtigen Bundesgesundheitsministeriums übernimmt. Dazu

erklärt der DKG-Vorstandsvorsitzende Dr. Gerald Gaß: „Ich beglückwünsche

Professor Lauterbach zu seiner neuen Funktion als Bundesgesundheitsminister.

Mit seiner Nominierung wird eine Persönlichkeit an der Spitze des

Gesundheitsministeriums stehen, die sowohl über medizinische als auch

gesundheitspolitische Expertise verfügt. Wir erwarten, dass Karl Lauterbach die

im Koalitionsvertrag aufgelisteten Reformvorhaben zügig, aber auch im Dialog

mit den Akteuren im Gesundheitswesen angeht. Kompetenz, Erfahrung und die

Fähigkeit zuzuhören und unterschiedliche Interessen zusammenzuführen, sind

jetzt gefragt. Ich bin sicher, dass Karl Lauterbach sein wichtiges Amt in

diesem Sinne führen wird“, skizzierte Gaß die Erwartungen der Krankenhäuser. In

wohl keinem anderen Ministerium gibt es einen so dringenden Handlungsbedarf.

Einerseits gilt es, die Pandemie weiter entschieden zu bekämpfen – mit

gesteigertem Impftempo, guter Kommunikation und perspektivisch der Umsetzung

einer Impfpflicht. Andererseits benötigen Krankenhäuser als Rückgrat der

Pandemieversorgung dringend die Unterstützung der Politik zur wirtschaftlichen

Stabilisierung der Krankenhausstrukturen. Denn wirtschaftlich bedingte

Krankenhausschließungen im Verlauf des Jahres 2022 mitten in der Pandemie

hätten verheerende Auswirkungen auf die Versorgung. Gerne werden die

Krankenhäuser im geplanten Corona-Krisenstab des Ministeriums aktiv mitarbeiten

und ihre Kompetenz einbringen.

Jenseits der Pandemie müssen mittel- und langfristig der Pflegepersonalmangel

und eine Krankenhausfinanzierungsreform ganz oben auf der Tagesordnung stehen.

Denn dass uns moderne Technik und beste medizinische Forschung wenig nützt,

wenn es an Fachkräften fehlt, haben in den vergangenen Monaten alle verstanden.

Wir begrüßen daher schon jetzt, dass sich die Ampelkoalition darauf verständigt

hat, das von ver.di, Pflegerat und DKG entworfene

Pflegepersonalbemessungsinstrument, das seit fast zwei Jahren unbearbeitet auf

dem Schreibtisch des scheidenden Bundesministers liegt, endlich umzusetzen.

Auch die Krankenhausfinanzierung muss viel krisenfester gemacht werden und sich

stärker am Versorgungsbedarf als am Einzelfall orientieren, um den regionalen

Versorgungsbedarfen gerecht zu werden. Bei all diesen Vorhaben wünschen wir dem

kommenden Gesundheitsminister Karl Lauterbach gutes Gelingen und viel Erfolg im

Sinne der Patienten und der Beschäftigten in den Krankenhäusern. Die DKG wird

dem neuen Minister ein konstruktiver und vertrauensvoller Partner sein.“

Quelle: DKG, 06.12.2021