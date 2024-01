Pflege stärken, Personalbedarf neu bemessen (KKVD).

Aus Anlass des heutigen Internationalen Tages der Pflegenden fordert der Katholische Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) konkrete Schritte, um die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte im Krankenhaus zu verbessern. Daher sollte ab 2021 ein neues Bemessungsinstrument

für den Pflegepersonalbedarf eingeführt werden. Eine in der Praxis erprobte Interimslösung liegt dafür bereits vor,

gemeinsam entwickelt von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), dem

Deutschen Pflegerat und der Gewerkschaft verdi. Die Regelungen zu den

Pflegepersonaluntergrenzen sollten nach ihrer befristeten Aussetzung nun

vollständig in ein besseres Instrument überführt werden, so der Verband.

Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des kkvd: „Die Pflegekräfte in unseren

katholischen Kliniken leisten Enormes für die kranken und pflegebedürftigen

Menschen in unserem Land. Das gilt nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie.

Neben Lob und Anerkennung sind nun auch konkrete Schritte notwendig, um ihre

Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern. Die Pflegepersonaluntergrenzen im

Krankenhaus sind angesichts der Corona-Krise momentan ausgesetzt. Das war eine

richtige und notwendige Entscheidung des Bundesgesundheitsministers. Doch

bereits vor Beginn der Pandemie hat sich gezeigt, dass die Personaluntergrenzen

in der Pflege nicht zu den erhofften Verbesserungen führten. Für die

Pflegekräfte brachten sie im Gegenteil Mehrarbeit, kurzfristige

Dienstplanänderungen und Rückrufe aus dem Frei. Hinzu kamen mehr Bürokratie,

gesperrte Intensivbetten und Kliniken, die sich von der Notfallversorgung

abmelden mussten. Die Untergrenzen-Regelung hat ihre Zielsetzung nicht erreicht

und sollte daher jetzt vollständig aufgehoben und durch ein neues

Personalbemessungsinstrument für Pflegekräfte ersetzt werden. Wichtig ist

dabei, den individuellen Pflegebedarf der Patienten in den Fokus zu rücken und

den Pflegeteams Gestaltungsfreiheit zu geben.“

Im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege wurden Krankenkassen und DKG

gemeinsam mit dem Deutschen Pflegerat, Gewerkschaften und Arbeitgebern

beauftragt, ein entsprechendes Konzept zu entwickeln. Bereits zum Jahreswechsel

haben DKG, Pflegerat und die Gewerkschaft verdi eine Übergangslösung vorgelegt,

die sich an der bisherigen Pflegepersonal-Regelung (PPR) anlehnt.

Rümmelin weiter: „Das Interims-Konzept PPR 2.0 von DKG, Pflegerat und

Gewerkschaft verdi liegt auf dem Tisch und ist einsatzbereit. Sofern es die

Entwicklung der Pandemie zulässt, sollte es ab 2021 verbindlich zur

Bedarfsbemessung des Pflegepersonals in Krankenhäusern eingeführt werden. Die

Pflegenden bekommen dann mehr Zeit für eine individuelle, bedarfsgerechte

Versorgung der Patienten. Dafür werden mehr Pflegekräfte benötigt. Daher muss

der Pflegeberuf für junge Menschen auf Ausbildungssuche, aktuell in Teilzeit

Arbeitende und mögliche Berufsrückkehrer attraktiver werden. Außerdem sind die

zusätzlichen Stellen dauerhaft zu refinanzieren. Die neue Personalbemessung

wäre ein wichtiger von vielen weiteren notwendigen Schritten zur Rückenstärkung

für die Pflegekräfte im Krankenhaus.“

Der „Internationale Tag der Pflegenden“ erinnert immer am 12. Mai an den

Geburtstag von Florence Nightingale, der Begründerin der modernen

Krankenpflege. Ihr Geburtstag jährt sich 2020 zum zweihundertsten Mal. Aus

diesem Anlass hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Jahr 2020 zum

„Internationalen Jahr der Pflegenden und Hebammen“ ausgerufen.

