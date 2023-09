Pflege stärken, aber nicht kommerziell (Interessenverband kommunaler Krankenhäuser).

Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder YouTube bekommen auch für die Kommunikation in der Gesundheitsbranche eine immer größere Bedeutung. Bundesminister Jens Spahn nutzt die

Möglichkeit der Interaktion mit Patienten, Beschäftigten und Interessierten schon lange und intensiv. Jüngst hatte er dem Sorgen der Krankenschwester Johanna Uhlig mit einem

Videokommentar beantwortet und Hilfe zugesagt.

Hierzu hat nun der Vorsitzende des IVKK, Bernhard Ziegler mit einer Botschaft

an den Minister geantwortet. Tenor: es ist erfreulich, dass sich der Minister

der Diskussion stellt. Es braucht jedoch einen grundsätzlichen Ansatz. Mit

einem an kommerziellen Interessen orientierten Krankenhauswesen lassen sich die

Probleme in der Pflege nicht nachhaltig beheben. Ziegler äußerte daraüber

hinaus zwei Wünsche an den Minister: Weniger Bürokratie und ein Einwirken auf

die Kostenträger, Nachprüfungen auf ein vertretbares Maß zu beschränken.

Das Video finden Sie auf den IVKK Seiten bei Facebook, Twitter und Vimeo.

https://vimeo.com/304407808

Quelle: Interessenverband kommunaler Krankenhäuser, 04.12.2018